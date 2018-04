Budoucí hvězdy světového fotbalu se utkají v Praze

Poslední červencový týden bude žít česká metropole fotbalem. Tentokrát tím juniorským, neboť v Praze se v rámci 5. ročníku mezinárodního turnaje Generali CEE Cup utkají týmy hráčů ve věku do 19 let. Série zápasů dvanácti týmů, které byly rozlosovány do čtyř tříčlenných skupin, odstartuje v sobotu 22. července v 10 hodin na strahovském stadionu. Jako první se utkají slovenský AS Trenčín s maďarským Vasas Kubala Academy.



Pražská S i Klokani

Soutěžit budou elitní týmy ze vzdálenějších zemí, jako je brazilský Fluminense FC, účastník anglické Premiere League Swansea City AFC či australský Olympic FC a mnoho dalších týmů z Balkánu, střední a východní Evropy. Chybět nebudou ani tři české, respektive pražské týmy - kromě obou pražských S se turnaje zúčastní i vršovický FC Bohemians 1905 a všechny si zahrají už v zahajovací den.

Zatímco AC Spartu Praha los zařadil do skupiny B, kde se utká s Olympic FC a Hajdukem Split, jejich sešívaní rivalové z Edenu soutěží ve skupině C, kde na ně čeká polská Wisla Krakow a FK Sarajevo. FC Bohemians 1905, která hraje ve skupině D, se jako první utká s makedonským týmem FC Academy Pandev.



Velké finále turnaje proběhne na Žižkově. Hostit ho bude stadion fotbalové Viktorie Žižkov.

Hvězdy naživo

Naživo tak můžete spatřit budoucí hvězdy světového fotbalu. Kupříkladu o nejlepšího střelce loňského ročníku Milána Mayera z vítězného maďarského týmu ETO Györi, se aktuálně zajímá hned několik evropských klubů.

Cenu nejlepšího hráče turnaje v minulosti získal například Petr Nerad, který dnes hraje za FC Bohemians 1905. V „dospělém“ fotbalu se dnes daří například i Marku Kodrovi, který hraje za SK Slavia Praha.

Zábava i charita

Turnaj, který se zaměřuje na respektování druhých, fair play a soutěživost, bude jako první hostit košířský Sportovní klub Uhelné sklady, dále pak Velký stadion Strahov, Sportovní areál Hovorčovická, FK Admira Praha a semifinálové a finálový zápas proběhne 29. července v 18 hodin na Viktorce Žižkov.

Turnaj proběhne pod záštitou Fotbalové asociace ČR, FIFA a hlavního města Prahy. Zakoupením vstupenky na Velké finále diváci podpoří nadaci UNICEF, neboť výtěžek z prodaných vstupenek poputuje právě na její konto.