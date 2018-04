Budou v lomu medvědi?

Rodina volně pobíhajících divokých medvědů by se mohla již brzy objevit v areálu bývalého vápencového lomu Velká Amerika u obce Mořina na Berounsku. O jejich pořízení uvažuje společnost Lomy Mořina, která lom spravuje a již delší dobu v něm likviduje následky těžby. Ta tu skončila v roce 1964.

"Opravdu o tom uvažujeme. Neukázněné turisty, kteří načerno pronikají do našeho lomu, by mohla přítomnost medvědů konečně odradit. Pro slušné lidi by to mohlo být naopak zpestření jejich prohlídky Velké Ameriky z vyhlídkové plošiny, kterou připravujeme," říká jednatel Lomů Mořina Zdeněk Trinkewitz. Podle medvědáře pražské zoologické zahrady Otakara Melichara je umístění medvědů do Velké Ameriky možné.

"Podmínkou samozřejmě je vytvořit taková opatření, aby šelmy nemohly uniknout, dostatečně označit lom cedulemi upozorňujícími na přítomnost medvědů a zajistit pro ně krmení," uvedl. Zástupci společnosti Lomy Mořina tvrdí, že by nebyl problém těmto požadavkům vyhovět. Zákaz vstupu do Velké Ameriky platí od ukončení těžby vápenců v této lokalitě. Stejnou dobu však lidé do ní nelegálně pronikají, prozkoumávají ji a koupají se v jezírku na dně lomu.

Řada z nich to už zaplatila svým životem nebo méně či více vážnými zraněními, když se zřítila z výrazně porézních stěn, z nichž neustále samovolně padají kameny. K tomu, aby byla Velká Amerika volně přístupná veřejnosti, by ji musel stát vyjmout z dobývacího prostoru a její zbytkové vápencové ložisko odepsat. O tom však zatím neuvažuje. Navíc nutné bezpečné zajištění lomu před jeho případným zpřístupněním veřejnosti by si pravděpodobně vyžádalo viditelný zásah do jeho současné romantické podoby.

Protože šance na otevření atraktivního lomu pro turistický ruch je v současné době minimální, jeho bezpečné zajištění není ještě dokončené a lidí načerno pronikajících do něj neubývá, rozhodla se firma Lomy Mořina, že letos výrazně zkomplikuje lidem vstup do Velké Ameriky. Zesílí především její fyzickou ostrahu a zatarasí všechny přístupové cesty do ní. "Pro ukázněné turisty však zřejmě už příští týden zpřístupníme novou vyhlídkovou plošinu na horní hraně lomu u silnice z Mořiny do Bubovic," prozradil Zdeněk Trinkewitz. Problém je však v tom, že u ní platí pro motoristy zákaz zastavení a nejbližší možnost parkování je až v asi kilometr vzdálené obci Mořina. "Máme v územním plánu navržené parkoviště v sousedství Velké Ameriky, pozemky však spadají do dobývacího prostoru, v němž je výstavba značně omezená," řekla její starostka Zdeňka Francová.