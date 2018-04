Budete kupovat letní zájezd? Máte nejvyšší čas

I tak je ale zájezdů ještě poměrně dost. "Nabídka stále převyšuje poptávku. Za poslední dobu vyrostla ve Středomoří spousta nových hotelů,“ vysvětluje Jaromír Beránek z poradenské firmy Mag Consulting.



Dlouho dopředu nabízejí cestovky zájezdy už několik let na západ od našich hranic, v Česku je to ještě poměrně nová věc.

"Změnilo se ekonomické prostředí, je stabilnější, a lidé tak mohou dovolenou plánovat mnohem déle dopředu,“ vysvětluje Beránek důvody, proč čím dál více lidí kupuje dovolenou tak dlouho dopředu. "Lidé se na tu dovolenou těší mnohem více, než když letí na poslední chvíli. Taky je nakonec stojí více, mnohem lépe se na ni připravují a kupují si na ni spoustu věcí,“ dodal.

Cestovní kanceláře se hodně liší v tom, jaké slevy jsou při včasné rezervaci schopné klientovi nabídnout a jaké bonusy nabízejí. Některé nabízejí místo pro děti zdarma nebo garantují, že mají nejnižší cenu na trhu. Podle některých je first moment, jak se zájezdům prodávaným dlouho dopředu říká, vždy nejvýhodnější i oproti dovolené na poslední chvíli.

Velkou výhodou je především výběr hotelu a termínu. Čím dřív přijdete do cestovní kanceláře, tím větší je šance, že tu najdete přesně takové ubytování, jaké hledáte. Pokud se nakonec nestane to, na co si klienti českých cestovních kanceláří stěžují velmi často: skončíte nakonec v jiném hotelu.

Kupovat si zájezd dlouho dopředu má i své nevýhody. S termínem pak nemůžete příliš hýbat. Proto nabídky využívají hlavně rodiny s dětmi, větší skupiny nebo ti, kteří chtějí mít velký výběr. Pro takové typy klientů se nevyplatí čekat na last minute.

Výhody a nevýhody last minute Pro zájezdy na "první chvíli“ jdou lidé většinou do "kamenných“ poboček. Podle Petra Chylíka ze serveru last.cz je však jen otázkou času, kdy půjdou lidé pro takové cesty na internet. "Nabídky jsou většinou hodně komplikované. Různé podmínky v termínech, slevách na děti či seniory, včasné platby. Potom je těžké najít nejlepší nabídku jen v katalogu jedné cestovní kanceláře, natož ve více najednou,“ podotkl Chylík. Naopak dobré zpracování a vyhledávání zájezdů na internetu může být pro klienty mnohem pohodlnější. Cestovky nyní pomalu končí se slevami za včasné rezervace. Některé už je úplně ukončily, jiné podstatně snížily částku, o kterou zlevňují. Některé se již dostaly na katalogovou cenu. Další zlevnění pak přinese až výprodej těsně před termínem, takzvané last minute. "Ty nikdy z trhu nezmizí, je to to samé jako výprodej zboží v supermarketu,“ míní Beránek. Ale spoléhat na last minute není vždy dobré. Například loni jich byl poměrně nedostatek. Spousta lidí, která si zvykla řešit dovolenou pár dnů před odjezdem, tak řešila problém, jak sehnat zájezd. Nakonec neměli příliš na výběr a museli se někdy smířit s tím, že jeli jinam, než chtěli. Navíc se mění i další chování Čechů na cestách: na dovolenou jezdí stále častěji mimo červenec a srpen. Tím pádem jsou například termíny v září či v červnu rychleji vyprodané. Lidí, kteří si zájezd nakupují dopředu, přibývá. Podle odhadů cestovek meziročně o patnáct až třicet procent. „Tito lidé vědí, že když budou otálet s výběrem, může být jejich hotel nebo apartmán v kombinaci s vybraným termínem už pryč,“ vysvětlil šéf CK Osnado Martin Soukup. KAM JEZDÍ ČEŠI Chorvatsko 19 % Slovensko 14 % Itálie 13 % Řecko 8 % Rakousko 6 % Egypt 5 % Tunisko 5 % Španělsko 4 % Velká Británie 3 % Německo 3 % Tabulka ukazuje, kolik procent lidí, kteří vycestovali od ledna do konce září roku 2006, trávilo dovolenou v dané zemi

Zájezdy z Německa

Pro cestovky je výhodné, aby měly zájezdy vyprodané co nejdříve. Mohou tak dosáhnout lepších cen u hotelů. "Je to výhodnější pro zákazníky, protože garantujeme nižší cenu, než kdybychom ho prodávali na poslední chvíli. Navíc mají větší výběr. A my už víme, jak budeme mít obsazené zájezdy,“ podotkl šéf CK Fischer Jiří Jelínek.

Nejvyšší čas koupit si levně dovolenou mají i ti, kteří chtějí letět na cesty sami. Nízkonákladové aerolinie mají většinou termíny na léto v prodeji už od konce roku, ale i teď je možné sehnat letenky často za ceny do dvou tisíc s poplatky za zpáteční cestu. Konkurence mezi leteckými společnostmi navíc přinesla další výhody: aerolinky čím dál častěji ještě dávají letenky do různých marketingových kampaní, které ceny letenek zlevní často i pod úroveň na začátku prodeje. Spoléhat na takové akce se však nemusí vyplatit: počet míst bývá velmi omezený.

Češi objevili také výhody cestování z Německa. Především pro daleké cesty. "Rozdíly v cenách bývají velké a zjišťuje to čím dál více lidí,“ říká Jitka Zajíčková z cestovní kanceláře Rudolf Reisen, která se na německé zájezdy specializuje.

Z Německa vycházejí levněji hlavně zájezdy do vzdálenějších míst. Létá se na ně nejčastěji z Mnichova nebo Frankfurtu, kde je nabídka největší. Díky dálnici je nyní hlavně do Mnichova spojení velmi dobré, navíc je tu na letišti i levné parkování: dvoutýdenní odstavení auta vyjde zhruba na padesát eur.

Najít zájezd z Německa přitom není těžké, prodává je čím dál více českých agentur. Cena je stejná, jako kdybyste si je koupili v Německu. Problémem může být jen jazyk.

Na kratší cesty se nemusí zájezdy z Německa vyplatit vůbec, zvláště po započítání nákladů na dopravu na letiště. Platí to například o letech do Egypta.