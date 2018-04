Budeme nadále bezpečnou zemí, říká tuniský ministr turistiky

Ani jedna země v celé Africe nemá pověst tak bezpečného státu jako Tunisko. Poslední útoky fundamentalistů na zahraniční návštěvníky jsou již deset let staré. »Bude tomu tak i nadále,« ujišťuje tuniský ministr turistiky a uměleckých řemesel Slah Maaoui, který před několika dny navštívil Prahu.Afriku neprovází pověst právě nejbezpečnějšího světadílu. Tunisko je však v tomto směru výjimkou. Proč? A bude to tak i nadále?Postavení naší země je v severní Africe naprosto výjimečné a specifické, nejenom proto, že k nám jezdí nejvíce turistů. Vláda, policie i armáda dělají všechno pro to, aby se pět milionů návštěvníků, kteří k nám za rok přijedou, cítilo naprosto bezpečně. Ujišťuji vás, že tomu tak bude i v budoucnu. Domnívám se, že žádná politická a tím i bezpečnostní nestabilita naší zemi nehrozí.Zdá se, že by se mohla uklidnit situace i u vašich sousedů. Například Libye se opět po pádu sankcí otevírá cizincům a také se rýsují možnosti změn v Alžírsku, kde zuřila dlouhá léta téměř občanská válka. Nebojíte se turistické konkurence?Nebojíme. Máme před svými sousedy v tomto směru velmi velký náskok. Navíc si myslím, že uklidnění situace v regionu nám naopak pomůže přitáhnout ještě více návštěvníků. Vždyť Tunisko se může stát jakousi výchozí zemí právě pro návštěvu Libye či některých oblastí Alžírska.Některá tuniská střediska ovšem už dnes spíše připomínají turistické velkovýrobny. Nečeká vás například osud Mallorky, která pod přílivem turistů praská ve švech, proti čemuž již protestují i místní obyvatelé?V roce 2001 má všechny země Středomoří navštívit asi 160 milionů turistů, k nám jich ale zatím jezdí jenom pět milionů. To není na naši zemi zase tak mnoho. V elká část pobřeží se u nás přitom ještě vůbec nevyužívá a je tam ještě dost volných zajímavých míst. Pokud jde o Mallorku, tak tam je dnes kapacita lůžek až 800 000, u nás jenom čtvrtina. Nepraskáme proto ve švech a ještě dlouho ani nebudeme. Mallorka je poměrně malý ostrov, ale u nás se mohou turisté více rozptýlit po větší části země.Kdybyste měl osobně doporučit pro návštěvu některé místo Tuniska, které by to bylo?Jih země. Jsou zde nádherné oázy, jež si zachovaly svůj původní ráz a navíc je to od vás poměrně blízko. Sednete v Praze do letadla a za několik málo hodin jste na Sahaře.