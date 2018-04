Budějovice mají nové muzeum motocyklů

Kolekci zapůjčil akciové společnosti Městské kulturní domy, která muzeum provozuje, právě sběratel Petr Hošťálek. Ten je zároveň také odborným správcem expozice, pro kterou zapůjčili své stroje i jiní budějovičtí sběratelé, zpravidla členové Veteran Car Clubu. Páteční vernisáž přivedla do malého prostoru nového muzea asi dvě stovky návštěvníků, takže ti jen stěží procházeli dlouhou chodbou mezi dvěma řadami strojů. A to sběratel Petr Hošťálek na vernisáž tentokrát ani nezval své kolegy z republiky. Většina z nich totiž sbírku už viděla při otevírání muzea ve Schneiderově ulici. "Ještě že jsem to neudělal, vždyť by se sem ani všichni nevešli," poznamenal s úsměvem nad davem zvědavých návštěvníků. Mezi nimi sice převažovali dospělí, ale na podvečerní vernisáži se objevil i osmiletý Pavel Kučera. "Musím přemluvit maminku, aby mě sem vzala ještě jindy. Třeba zítra," řekl Pavel, který se v hustém davu lidí téměř ztrácel.



DO MUZEA SE VEŠLY I VOJENSKÉ STROJE



Do nepříliš velkého prostoru se sice Petru Hošťálkovi nepodařilo přestěhovat celou kolekci z bývalého soukromého muzea ve Schneiderově ulici, ale s novou expozicí je více než spokojený. V Solnici se totiž podařilo instalovat podstatnou část sbírky, včetně veřejností velice oblíbené kolekce vojenských motocyklů z druhé světové války. Tu původně málem oželel: "Nejsem militantní člověk, ale vojenské stroje jsou technicky velice dokonalé, proto je má většina sběratelů i obdivovatelů v oblibě. Jsem proto moc rád, že se sem vešly. Tuto část expozice jsme připravili doslova na poslední chvíli. Před pár dny jsme sem kvůli tomu naváželi jeden a půl tuny kamení a písku z pískovny z Vrábče."



V SOLNICI BUDOU HISTORICKÉ UNIKÁTY



Nová muzejní expozice se bude postupně rozrůstat o další stroje, přičemž se mezi nimi časem ocitnou i skutečné historické unikáty. Sběratel se chystá každý z nich přivítat slavnostní vernisáží. Ještě letos by se v muzeu měl objevit dokonce nejstarší český motocykl. "Je to Laurinka z roku 1899. Ta je opravdu asi vrcholem toho, co lze v české historii potkat a najít. Právě ji dokončuji," říká Hošťálek, který nyní začal pomýšlet na to, že by do České republiky přivezl další motocykly z přelomu minulého století. Doslova několik dní před otevřením muzea se totiž vrátil z prodejní výstavy veteránů ve Francii, o které teď s nadsázkou tvrdí, že zásadně změnila jeho pohled na veterány.



ČESKÉ MOTOCYKLY JEZDILY AŽ NA HRANICI SVÝCH MOŽNOSTÍ



"Jsem v pokušení odprodat nějaké své mladší stroje a přivézt místo nich starší. Na té výstavě se dalo koupit množství skvělých motocyklů z doby kolem roku 1900. Myslel jsem si, že budou dražší, ale nebyly zas tak nedostupné," uvažuje sběratel, který má ve vlastní sbírce několik motocyklů z dvacátých a třicátých let. Ty patří v Čechách k těm starším dochovaným kusům. "V porovnání s evropskými zeměmi se u nás nedochovalo tolik starých motocyklů ani automobilů. Většina z nich totiž až do poslední chvíle sloužila. Ale mohou za to i čtyři desítky let komunistické vlády. Z té doby se nedochovaly skoro žádné užitkové vozy, protože je živnostníci museli odevzdat. A když dosloužily, tak nakonec skončily ve šrotu," vysvětluje sběratel. Osobně pamatuje i dobu, kdy se komunistický stát vážně zabýval myšlenkou, že všem sběratelům jejich veterány, které sami pracně opravili a zprovoznili, zabaví.

Léta komunismu připomínají v Jihočeském motocyklovém muzeu i popisky u některých vystavených exponátů. Například u motocyklu Jawa z roku 1948 se jako výrobce musela uvádět Zbrojovka Brno. "Takových případů tehdy bylo víc. Netýkalo se to jen motorek. Například kopřivnický Tatraplán, klasická vzduchem chlazená Tatrovka byla násilím převedena do Mladé Boleslavi. Firma Aero, která měla připravený jeden z nejlepších automobilů pro poválečnou výrobu, musela úplně zastavit výrobu aut a nahradit je přívěsy za nákladní auta. To byly tak nepředstavitelné zmatky, že dodnes každý kroutí hlavou nad tím, jak k tomu vůbec mohlo dojít," líčí sběratel.

Osobně se sice věnuje hlavně motocyklům, ale zajímá se také o historii automobilové výroby. Pomáhal také zakládat firemní muzeum mladoboleslavské škodovky. Součástí Jihočeského muzea motocyklů, které vzniklo jeho zásluhou, je i kolekce strojů, jež se vyvíjely v Budějovicích. Ty návštěvníci najdou v prvním poschodí, ale jak sběratel upozorňuje, expozice ještě není zcela hotová. "Přijde sem ještě komplet jízdních kol, velké letecké modely a spousta doplňků. Něco ale přibude i v přízemí, myslím, že se tam vejde ještě asi pět motocyklů," dodává Hošťálek. Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí, od 10 do 13.30 a od 14 do 18 hodin.