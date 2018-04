Bude se Berounka jmenovat Mže?

Zdroj: Mapy © PLANstudio

"Podle mě je to pitomost. Nikdo té řece už neřekne jinak než Berounka. Vždyť jsou o ní i mraky písniček," rozčiluje se vodák Karel Císař, který každoročně sjíždí Berounku z Chrástu až k Berounu.



Se změnou názvu nesouhlasí ani starostové středočeských obcí ležících na Berounce. O to, aby byl řece, která nyní oficiálně vzniká už soutokem Mže a Radbuzy v centru Plzně, vrácen historický název Mže, usiluje plzeňský magistrát takřka dva roky.

Hájí se přitom některými dokumenty, podle kterých ještě koncem 19. století se o Mži psalo jako o nejdelším přítoku Vltavy pramenícím v Českém lese a ústícím v Praze pod Zbraslaví.

Mži údajně zmiňují historické prameny už ve 12. století, tedy v době, kdy Beroun ještě jako město neexistoval. Název Berounka se objevil v 17. století.

Plzeňští zastupitelé již vrácení jména odsouhlasili. Protože oficiální názvy vodních toků stanovuje vyhláška ministerstva zemědělství, obrátili se přímo tam.

"Upozornili jsme Plzeň na nutnost projednat záměr s příslušnými orgány Plzeňského kraje a s obcemi na toku, upozornili jsme i na náklady a řadu úprav technických dokumentů včetně mapových podkladů," uvedl Ondřej Veselý z tiskového oddělení ministerstva.

Hranici vzniku "nové" Berounky není ale možné omezit hranicí katastru, ale soutokem s vodním tokem na hranici kraje. "V tomto případě připadá v úvahu soutok se Slabeckým potokem za obcí Hradiště," doplnil Veselý. To znamená, že by řeka Mže částečně zasahovala až do Středočeského kraje. Plzeňská radnice požádala dopisem o vyjádření starosty všech obcí, které na tomto úseku leží.

"Dopis jsme zaslali čtyřiadvaceti obcím v Plzeňském kraji a jedné ve Středočeském kraji," potvrdila mluvčí plzeňského magistrátu Zdeňka Kubalová. Zatím reagovaly jen dvě obce. "Jedna preferuje současný stav a druhá chce další informace, aby se mohla rozhodnout," doplnila Kubalová.

"Nejdřív jsem si myslel, že je to legrace. Připadá mi to dětinské," komentoval výzvu starosta Slabců Filip Celba. Záměr sice bude probírat se zastupiteli, domnívá se ale, že nikdo z nich změnu nedoporučí. Jeho kolega z nedaleké obce Hřebečníky Bohuslav Řezníček je stejného názoru, třebaže jeho obce by se změna už nedotkla.

"Je to bláznivý nápad, máme jiné starosti. Takže bych byl taky proti," tvrdí Řezníček. Na jejich stranu se přiklánějí i starostové Karlštejna či Letů z dolního toku Berounky.