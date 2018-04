Buddha se narodil pod stromem v Lumbiní

Toto jsou místa, kudy kráčel Budha v Lumbiní.

Den co den přicházejí desítky poutníků a toulají se po zaprášených vesnických uličkách, kde bylo ještě předloni prakticky nemožné zakoupit byť jen pohlednici. Je jich čím dál tím víc. Co je tolik přitahuje na těchto odlehlých končinách? Podle zápisů prastarých kronik i celé řady indicií právě tady, pod posvátným stromem bódhi, povila královna Májadéví originálního asijského vizionáře Siddhárthu Gautamu. Kdy přesně se tak stalo, není jisté. Badatelé kladou tuto událost nejčastěji do šestého století před Kristem. O pětatřicet let později se mladý princ stal Buddhou, "probuzeným", tím, kdo se dobral nejvyššího vědění bódhi. Začal šířit své učení, které posléze od základů proměnilo východní svět. Na Lumbiní se vždy soustředila pozornost buddhistů při pátrání o přesném místě narození jejich Mistra. Dosud však byly k dispozici jen nepřímé důkazy - třeba kamenný sloup, který nechal vztyčit král Ašóka jen deset metrů od předpokládaného rodiště. Nápis z roku 249 před Kristem na něm hlásá: "Hida budhé džáté Sakjamuni, zde se narodil Buddha, světec z rodu Šákjů". Teprve před čtyřmi roky se archeologům podařil velký objev. Mnozí tomu alespoň věří. Pět metrů pod polorozpadlým chrámem zasvěceným Májadéví, Buddhově matce, odkryli zbytky pradávné čtvercové svatyně. Uvnitř pak nalezli asi 70 centimetrů vysoký opracovaný kámen, jež měl podle buddhistů označovat místo významné události - narození Buddhy. "Toto je opravdu rodiště Šákjamuniho (mudrce z rodu Šákjů)", nechal se slyšet Čhokji Ňyima Rinpoče, respektovaný buddhistický mnich z Káthmándú. "Nyní se potvrdila pravdivost posvátných textů". O křehký předpoklad, spočívající na dně odkryté jámy, že budhistický svět přijme kámen jako definitivní důkaz Buddhova rodiště, se opírají naděje na rozvoj celé oblasti a přísun štědrých darů z buddhistického světa, zvláště z Japonska. Nález, i když není nezvratný, život v Lumbiní převratně proměnil, zaprášená vesnička teď usiluje o to, stát se samotným centrem buddhistického světa. O slovo se přihlásil turistický průmysl a úředníci si již mnou ruce, že nová Mekka přitáhne až 200 000 poutníků ročně. Vláda má s místem velkolepé plány, chce zde vystavět gigantické mezinárodní buddhistické centrum, kam by putovali lidé z celého světa. Nyní je rekonstruován chrám Májadéví, postupně se má zbudovat velkolepý areál sestávající z muzeí, buddhistických chrámů a parků. Staví se nové hotely,za několik let má v okolí povstat nové mezinárodní letiště. Záměry vzbuzují v Nepálu rozporné reakce. "Lumbiní se stane jen velkým Disneylandem, komercionalizace místa zničí jeho ducha," stěžuje si Suman, uznávaný mnich z Patanu. Mnozí, zvláště zdejší obchodníci, naopak plány podporují. Země je dosud jednou z nejchudších na světě a příjmy z turistiky jistě přijdou k duhu. "Máme zájem na tom, aby Lumbiní přitáhlo co nejvíce návštěvníků," tvrdí Serish Pradsan, šéfredaktor magazínu Explore Nepal. "Chceme přeměnit oblast v pulzující turistické centrum, asi takové, jakým je Jeruzalém."