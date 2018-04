Budapešťské lázně stojí za to navštívit

15:28 , aktualizováno 15:28

Šipka, to je jediné, čemu se dá v maďarštině bez problémů porozumět – ať žijí ikony! Zamířím podle nich do rekonstruovaného labyrintu zámku Buda. Uvnitř nacházím sochy, nástěnné malby a expozici obrazů. Ze začátku nechápu o co vlastně jde. Když přicházím do největší sluje, kde uprostřed stojí kašna chrlící červené víno, nevěřím svým očím. Asi nikdo neodolá a ochutná. Chuť potvrzuje, že pokud vypiju více, nedopadnu dobře.