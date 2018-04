Budapešť, lákadlo pro oči i pro žaludek

"Evropa má tři města-perly - Benátky na vodě, Budu na kopcích a Florencii v rovině," tak kdysi ve středověku opěvovali poutníci město Buda na pravém břehu Dunaje, které v roce 1873 společně s městy Óbuda a levobřežní (a rovinatou) Peští se spojily v jedno - Budapešť.

A dnešní Budapešť pro českého návštěvníka, i toho, kdo tam zavítá poprvé, dýchá jakoby známou a povědomou atmosférou. Ostatně historie nás s Maďary v mnohém propojila - od rakousko-uherské monarchie přes ošklivé paneláky na okrajích města, autobusy Ikarus, vagony metra vyrobené kdesi pod Moskvou až po tržní kapitalistický dnešek. Kdyby nebylo exotických nápisů v pro nás nesrozumitelné maďarštině, jako byste procházeli Prahou. Stejné supermarkety Meinl, reklamy na stejné banky a pojišťovny, desítky směnáren Wechsel-Change-Cambio, McDonald's či Burger King.

A čím je pro Prahu Malá Strana, Hradčany a Petřín, tím je pro Budapešť kopcovitá, historicky rázovitá a malebná Buda. Za staletí existence se na ní ale podepsaly mnohé vpády a devastace. V polovině 13. století vyhnal mongolský vpád první obyvatele Budy až k vrcholům kopců. O dvě století později patřilo město k těm nejvýznamnějším v Evropě, kde žili lidé pocházející z nejrůznějších koutů: "Italští biskupové zde žijí vedle šlechticů přivyklých na tvrdý život vojáků...švýcarští vyslanci tu otevírají své dveře tureckým aristokratům," píše historik. Úpadek Budy začal za dlouhého tureckého panství (1541-1686), ale zvláště se na ničení město podepsalo 75 dní obléhání, které předcházely osvobození z tureckých rukou v roce 1686. V městě, kde kdysi žily tisíce, zůstalo jen 300 obyvatel. Po dlouhém období míru, kdy zde vznikaly povětšinou barokní stavby, mnohdy sídla pozdějších ministerstvev a úřadů, přišel leden 1945.

Přes měsíc se zde v kopcích Budy a v podzemních labyrintech bránily obklíčené oddíly Němců - a nezůstal tady takřka kámen na kameni. Bylo to jednatřicáté obklíčení v historii města.

A proto je to věčně rekonstruovaná část. Vedle řady skutečně historických budov - jen pro příklad: třeba původní (a stále fungující) turecké lázně ze 16. století v podhradí - jsou zde mnohé, které si zaslouží předponu pseudo. I známá Rybářská bašta, ze které je tak nádherný výhled na město a která se tváří tak historicky, byla postavena teprve v roce 1905. A nedaleký Matyášův chrám, oficiálně nazývaný Blahoslavené Panny v Budě, by ani legendární maďarský král Matyáš, který v něm zažil své dvě svadby, nyní nepoznal. Přestože ústřední část vznikla kolem roku 1400 a za Turků sloužil jako mešita, nejvíce se na chrámu podepsala pseudogotická přestavba koncem minulého století.

Půvabné a romantické uličky Budy zvou k toulání.

Pokud jste jimi znaveni, můžete navštívit a ochutnat něco třeba v nejstarší budapešťské cukrárně Ruszwurm z roku 1824. Její výrobky byly tak proslavené, že si pro ně prý posílali až z Vídně. Pár kroků od Ruszwurm "cukrászdy" (přece jen ta maďarština nám není tak vzdálená!) je zase něco pro milovníky jiné oblasti gastronomie - Magyar Borok Háza, dům maďarského vína. Za 2000 forintů (forint je 15 haléřů, tedy asi 300 korun) můžete dle libosti ochutnat vína z dvaceti vinných oblastí Maďarska. V doprovodu cizojazyčného průvodce se z vás stane během krátké doby expert, který rozezná nebetyčný rozdíl mezi Tokaj Szamorodni či Tokaj Aszú. A zachutná-li vám některé víno, můžete si také - po zaplacení - odtud plnou láhev odnést. A ta nejdražší? "Pouze" 75 000 forintů - za Tokaj Eszencia ročník 93.

Vyhládnete-li po náročné ochutnávce, v blízkosti najdete řadu restaurací, třeba luxusní Fortunu, kde můžete zkusit vyhlášená husí játra, poslechnout si čardáš v podání cikánské kapely, sestoupit do podzemních barokních sklepů a vyrobit si vlastní šampaňské Mon Champagne. Ceny jsou ale také de lux... pro naditější peněženky. Ty lidovější ceny, přijatelné i pro Maďary, najdete spíš na druhém břehu, v Pešti.

Bez Budapest Kártya ani ránu

Jste v Budapešti a nemáte v kapse Budapest Kártya? Chyba. Touto kartou si totiž můžete ušetřit peněženku, podrážky a navíc uvidíte z Budapešti mnohem víc.

Za 2450 forintů (zhruba 370 korun) můžete touto kartou, která je prakticky stejná jako kreditní karta, dva dny jezdit zadarmo všemi druhy městské hromadné dopravy - metro, bus, tramvaj, trolejbus, chodit zdarma do muzeí a mít výrazné slevy třeba na okružní jízdu městem, dopravu na letiště a z něj, jíst levněji v některých restauracích či zaplatit méně za půjčení auta nebo v síti obchodů i lázní. Dokonce můžete jít zdarma do kasina, zatímco ti, co kartu nemají, zaplatí deset dolarů. Pokud jste v Budapešti na tři dny, pak Budapest Kártya stojí 2950 forintů (asi 440 korun).

A cestujete-li s dítětem do 14 let, pak má stejné výhody jako dospělý držitel karty.

Za pár hodin pobytu v Budapešti zjistíte, že se karta opravdu vyplatí - vždyť jen za nepřestupný lístek v metru zaplatíte 90 forintů a nejčastější cena vstupu do muzeí je 400 forintů.

Další výhodou je, že při zakoupení karty získáte stostránkovou brožuru, která vás přehledně a ve čtyřech jazycích informuje o městské dopravě, adresách a provozu všech muzeí (malých i velkých) i kulturním životě Budapešti. Zkrátka o všem, na co se vztahuje používání karty. Je to inspirující.

V brožuře například zjistíte, že Budapešť má nejen druhé nejstarší metro v Evropě (po Londýnu) z roku 1896, ale i malé Metro muzeum se dvěma původními vozy. (A pro vás - držitele karty - zdarma). A to platí i o Telefonním muzeu, labyrintu jeskyň v Budě. A nezapomeňte na Aquincum. Tento tajuplný název je jméno římského města, které se před dvěma tisíci lety nacházelo na území dnešní Budapešti. Nyní je to i název muzea.

Kde získat Budapest Kártya?

Například v ČR u letecké společnosti Malév, Pařížská 5, 110 00 Praha 1, tel. (02)24812700, 24812671, dále u cestovních kanceláří Marvel, Oldřichova 38, 128 00 Praha 2, tel/fax (02)6916662 a Mary's, Na Smetance 16 - Italská 31, 120 00 Praha 2, tel/fax (O2)22252215, tel. (02)22254007, 22253310. A v Maďarsku prakticky ve všech větších hotelech, u cestovních kanceláří či přímo u budapešťské centrály cestovního ruchu (Tourism Office of Budapest, 1056 Budapest, Március 15 tér 7, H-1364 Budapest Pf.: 215, tel. (OO361)-266-0479, fax (00361)266-7477). Zde získáte zdarma i velmi praktické mapy Budapešti, které vám značně usnadní orientaci.

A nezapomeňte si přibalit...

do kufru - a to v kteroukoli roční dobu - plavky. Nezapomeňte totiž, že Budapešť je vyhlášené lázeňské město

Informace v ČR:

V České republice získáte mnoho informací, rad či prospektů v organizaci Maďarská turistika, Rumunská 22, 225 37 Praha 2, tel.: 02/21090135, fax: 02/21090139, internet: www.madarsko.cz