Buchlovský správce drží rodovou linii

Stojí na jednom z nejvyšších kopců pohoří Chřibů nad městečkem Buchlovice. První zmínka se objevuje kolem roku 1300. Nejstarší z hradů na Moravě založil český král jako významný strategický obraný bod a správní středisko se soudní pravomocí.

Významným rodem, byl rod pánů z Cimburka, kteří nechali kolem roku 1495 vystavět severní pozdně gotický palác. V roce 1511 přestal být Buchlov majetkem krále. Později panství koupil Jan Ždánský ze Zástřizl. Za Zástřizlů se konaly největší stavební úpravy, a to v duchu renesance.

Poslední stavební úpravy se konaly za svobodných pánů z Petřevaldu, kteří vlastnili hrad od roku 1644 do roku 1800. Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak zásluhou posledních majitelů hrabat Berchtoldů z Uherčic nechátral. Berchtoldové soustředili do jeho prostor rozsáhlé sbírky. V roce 1945 přešel Buchlov společně s rodinou hrobkou, kaplí svaté Barbory, do vlastnictví státu.

Užitečné informace:

Otevírací doba: duben a říjen od 9.00 do 16.30 hodin, září od 9.00 do 17.30 hodin, květen, červen od 8.00 do 17.30 hodin, červenec a srpen od 9.00 do 18.30 hodin

Vstupné: plné - 50 Kč, důchodci - 50 Kč, snížené - děti do 15 let, studenti, učni, vojáci, invalidé 25