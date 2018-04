Bublající sopky jako na Islandu jsou i v Česku

MŮŽE SE HODIT Jak se sem dostat Autem odbočíte ze silnice mezi Chebem a Františkovými Lázněmi, cesta je značena cedulemi. Vlakem můžete jet z Chebu nebo Františkových Lázní do stanice Nový Drahov, vchod do rezervace je asi sto metrů od zastávky. Pěšky je to z Františkových Lázní po červené značce asi osm kilometrů. Kolik zaplatíte Vstup pro dospělé je 50 korun, děti zaplatí 30 a důchodci 40 korun. Kromě Státní přírodní rezervace SOOS je v ceně vstupného i muzeum o přírodě Chebska a malé zoo ve stanici pro záchranu živočichů. Otevřeno březen, listopad 10 - 16 hod.

duben, říjen 10 - 17 hod.

květen, červen, září 9 - 18 hod.

červenec, srpen 8 - 19 hod.