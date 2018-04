Brýle nad lyže! Jak si vybrat?

PROTI ČEMU SE BRÁNÍME? Nejvíce nebezpečné lidskému oku je ultrafialové záření - elektromagnetické záření o malých vlnových délkách (do 400 nm), člověku neviditelné. Je příčinou například "sněžné slepoty" a prý snad i vede k rozvoji šedého zákalu. Ultrafialové neboli UV (z anglického Ultra Violet) záření rozdělujeme podle vlnové délky na UV - A, UV - B a UV - C, z nichž UV - C má vlnovou délku nejkratší a je tedy nejvíce nebezpečné. UV - A záření bylo ještě donedávna považováno za neškodné, až nejnovější vědecké poznatky ho zasadily do kategorie škodlivých. Moderní sluneční brýle by proto neměly propustit UV záření do vlnové délky 400 (většinou nesou označení UV - 400). Respektive by měly absorbovat 65 %, v extrémních podmínkách až 95 % slunečního světla. Dalším činitelem ohrožujícím náš zrak je ostré viditelné světlo (vlnové délky 400 až 800nm). Oko se proti němu automaticky brání: zornice se stahují a oční víčka se přivírají. Následkem toho dochází k únavě očí a – ženy pozor! - návazně i ke vzniku vrásek.