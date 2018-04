Bruslení snů v Česku. Sedm nejlepších kluzišť pod širou oblohou

Další tipy



Lipenské jezero s udržovanými drahami u Horní Plané a Lipna

Hněvkovická přehrada pod Českými Budějovicemi

Třeboňsko s nekonečnými rybníky i Zlatou stokou

Jezero Rozkoš ve východních Čechách

Úseky řeky Dyje

Vodní nádrž Seč

Jak na to, na co si dát pozor

Předepsaná síla bezpečného ledu není určena. Zkušení ledoví vůdci ze Švédska mají osobní rekordy cca 3,5 cm. To ale platí pro čerstvý, čirý led. Led po oblevě či na jaře se může prolomit, i když má 10 a více centimetrů. Pro začínajícího dálkového bruslaře by měl být proto led silnější než 10 cm. Před bruslením na jakémkoli ledu je nutné obhlédnout pokud možno celou plochu, zda se na ní nevyskytují oka s otevřenou vodou a zda led působí ve všech místech stejně. Před vstupem na led se hodí hůl či tyč, kterou se nejlépe vyzkouší síla ledu.

I pečlivé zkoušení a pozorování ale nezaručí, že se člověk neproboří. Každý bruslař by měl být proto na tuto událost připravený. Mezi povinné vybavení patří vyprošťovací bodce - rukojeti s kovovými ostny, kterými se bez problému vytáhnete zpět na pevný led. Ve skupině bruslařů by měla být i pevná šňůra (tzv. házečka, kterou dobře znají všichni vodáci) nebo lano, jež probořenému ostatní hodí a pomohou ho vytáhnout.

Skoro každý by pak měl mít i vodotěsně zabalené náhradní oblečení, aby se nemusel předčasně vracet z výletu. Promočené boty se řeší tak, že na suché ponožky navlékneme tenké a neporušené igelitové pytlíky a v těchto vklouzneme zpět do mokrých bot. Řešení to není ideální, ale nohy zůstanou v relativním komfortu a v teple. Alkohol mezi prostředky první pomoci po proboření nepatří. Horký čaj z termosky nebo ještě lépe horká čokoláda zahřejí účinněji.