Takhle vypadá péče o zákazníky. Na letišti v Drážďanech si i zabruslíte

Ledové atrakce jsou pro veřejnost otevřené od pondělí do pátku mezi 14-20 hodinou, o víkendech a svátcích od 10 do 20 hodin. Děti a studenti do 16 let zaplatí za vstupné čtyři eura, dospělí 5,50 eura. Samozřejmě se počítá s tím, že cestující s sebou nebudou mít brusle, přímo na místě si je mohou pronajmout za tři eura.

Každý čtvrtek se bude od 17 do 21 hodin na kluzišti pořádat večírek s názvem Afterwork Party, v pátek je na programu pravidelná lední diskotéka. Neděle je pak určená rodinám, každý člen rodiny zaplatí o jedno euro nižší vstupné.

Další atrakcí na letišti je pak dvacet metrů dlouhá ledová dráha „Eisstockbahn“ na curling, na které může současně hrát osm lidí. Za první hodinu se platí 40 eur, dalších 20 eur pak za každou další půlhodinu.

Letiště v Drážďanech se snaží připravovat pro cestující bohatý doprovodný program. Například 13. listopadu pořádá letiště jazzové dny, 27.11. zde proběhne seminář s psychologem na téma Strach z létání a na závěr bruslařské sezony se zde uskuteční adventní trh. Během zimních měsíců si zde můžete užít i přednášky cestovatelů z putování po celém světě.