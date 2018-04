Bruggy: město milenců a pralinek

Krok za krokem Bruggami BEGUINAGES Muži odcházeli bojovat do křižáckých válek a doma po nich zůstávaly vdovy. Jedna druhou podporovaly, a tak vznikla myšlenka "beguinages" - miniaturního městečka, kde bude vládnout bezpečí, ale i nezávislost, kam se v roce 1245 přestěhovaly. Když umřela poslední z nich, do budov nedaleko bruggského náměstí se přestěhoval řád benediktinek. NÁMĚSTÍ Toto náměstí je ukázkou všech stylů - radnice je klasicistní, obklopují ji domy z období baroka i renesance. Náměstí lemují trhy, v tomto období věnované především přicházejícím Vánocům. Dominantou města je pak věž Belfry, zvuk jejích 47 zvonů teprve dodá náměstí tu správnou pohodu. VĚŽ BELFRY Každé město, které na to mělo, muselo mít svoji Belfry, věž, která byla důkazem bohatství města. Věž v Bruggách dvakrát vyhořela a její zvony mnohokrát místním oznamovaly výjimečné události. Nahoru vede 366 schodů. JEZERO LÁSKY Romantické jezírko, které se stalo oblíbeným místem labutí a vycházek zamilovaných párů. Leží nedaleko centra města. Chovat labutě městu nařídil Maxmilián Rakouský jako trest za vzpouru Brugg, během níž ho vsadili do vězení. ČOKOLÁDOVNA Pro milovníka čokolády je návštěva čokoládovny Sukerbuyc na ulici Katelijnestraat opravdový zážitek. Pralinky, kam jen oko dohlédne - s marcipánem, karamelem, medem, oříšky, brandy... bílá, mléčná, hořká. Pak je tady ještě jedna opravdová zvláštnost: horká čokoláda. Tady totiž lijí hustou uvařenou čokoládu do mléka, což se prý všude v Belgii dělá obráceně. V Bruggách naleznete i muzeum čokolády.