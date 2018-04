Broadway zažívá černé dny

Producenti, majitelé divadel a herecké odbory řeší, jak na Broadway přitáhnout publikum, když většina turistů nejspíš zůstane doma. Producenti úspěšného muzikálu 'Kiss Me, Kate' oznámili, že nedělní představení bude derniérou. Podobných případů však může být více. "Toto je asi nejsmutnější moment v celé broadwayské historii, ale musíme se z toho dostat," doufá jeden z producentů Fantoma opery. "Život musí jít dál."

Vidět Fantoma, to je pro mnohé diváky gesto, jak podpořit divadlo a dokázat, že teroristé nemohou paralyzovat kulturu a uhasit zápal divadelních nadšenců. "Divadlo milujeme a nikdo nám to nemůže vzít," říkají dva vysokoškoláci, kteří si vzhledem k nepřeberné nabídce lístků tentokrát dopřejí hotový muzikálový maratón. "Mám vstupenky už měsíc. Tak jsem si řekla, proč ne, vždyť ostatní taky jdou," říká jedna z divaček.

Zdá se, že si publikum vzalo k srdci radu starosty New Yorku Rudolpha Giulianiho. "Starosta řekl: 'Dělejte vše jako normálně', takže tak činíme," prohlašuje pár středního věku, jenž míří na představení Producentů. "Máme ale smíšené pocity." Lidé v publiku vesměs tvrdí, že nemají strach shromažďovat se na veřejném místě, jak by se po úterním útoku dalo čekat. Většinou se spoléhají na zesílenou policejní ochranu. "Pokud by byl nějaký důvod k obavám," říká Vincent Gatti, manhattanský umělecký ředitel, "nevzal bych s sebou svého pětiletého syna. Kdybychom se vzdali našeho životního stylu, teroristé by zvítězili." Budou však diváci schopni nechat se unést, prohýbat se smíchem jako obvykle? "Zkusím to," odhodlává se jeden z nich. "Za žádnou cenu to nesmíme vzdát."

A jak vnímají těžkomyslnou atmosféru sami účinkující? Roger Bart hraje v Producentech jednu z hlavních rolí. "Celý ten muzikálový virvál mi teď přijde trochu frivolní. Jsem poněkud v rozpacích," stěžuje si. Sólista newyorského baletu Peter Boal byl právě na turné v Itálii, když se o úterní katastrofě dozvěděl. "Vůbec jsme nebyli s to zkoušet," uvádí. "Jakmile člověku skončil výstup, uháněl k televizi a hltal zprávy." Všude ve světě si ředitelé divadel a pořadatelé koncertů museli položit delikátní otázku, zda by za daných okolností nebylo lepší představení odvolat. Na jedné straně by to znamenalo kontinuitu a návrat k normálu, na straně druhé měl jen málokdo chuť na zábavu.

Barytonista newyorské opery Mark Delavan říká, že právě v den útoku mělo divadlo zahájit sezónu operou 'Bludný Holanďan', kde zpívá titulní roli. "Přemýšlel jsem, co budeme dělat. Máme nebo nemáme hrát?" Během představení, které se nakonec uskutečnilo v sobotu, pocítil nebývalé souznění publika s účinkujícími. "Publikum bylo s námi každou vteřinu. Vědělo, že my také trpíme."

Herečka Daphne Rubin-Vega vzpomíná, jak na závěr představení 'The Rocky Horror Show' zpívali místo původního závěrečného songu 'God Bless America' (Bůh žehnej Americe). "Čestně, já řvala... Až do onoho úterý jsem nebyla vůbec žádný patriot, ale pak jsem vlastenectví ucítila ve svém srdci."