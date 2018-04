Brno zahájí turistickou sezonu opět přehlídkou ohňostrojů

Kromě hradu Veveří, který bude v době festivalu mimořádně zpřístupněn, se značná část programu odehraje poprvé v lokalitě Brněnské přehrady. Pořadatelé sem, dokonce přímo na vodní plochu, přesunuli také jednu z ohňostrojových show.

Čtyřdenní veselici odstartuje dnešní koncert skupiny Kamelot na velodromu a první ranní vzlety balonů. Brňany i návštěvníky města pak až do neděle čekají nejrůznější koncerty, pouliční divadlo, soutěže, výstavy, mimořádné prohlídky, projížďky historickými vozy, a hlavně pompézní ohňostroje.

Přehlídka ohňostrojů je zlatým hřebem celého festivalu a pořadatelé jsou na ni náležitě pyšní. "Jednotlivé ohňostroje loni na Kraví hoře navštívilo padesát až šedesát tisíc lidí a v ulicích města bylo podle odhadů policie až sto tisíc lidí. Průměrně to vychází asi na dvě stě tisíc," uvedl za pořádající agenturu Snip & Co Jiří Morávek. Letos diváky čekají tři ohňostrojová představení - postupně ode dneška až do soboty. Začínají vždy v půl jedenácté večer a hudební doprovod bude vysílán na vlnách Rádia Kiss Hády. Jako lokality pro odpálení ohňostrojů byly vybrány Kraví hora, hladina Brněnské přehrady a hrad Špilberk v centru města. Kromě dvou českých skupin letos odpálí svůj ohňostroj i světoznámá německá společnost NICO LÜNIG Stuttgart.

Historicky poprvé se festivalu zúčastní Státní filharmonie Brno, která v přístavišti uvede Händelovu Vodní hudbu a Hudbu k ohňostroji. Poprvé se také připojí i okolní města. "Oslovili jsme například Slavkov, který v dopoledním programu upozorní na napoleonské slavnosti," řekl Morávek. Stejně tak se bude prezentovat následující mistrovství světa v jachtingu a velocipedistů.

Program je podle pořadatelů zaměřen na všechny věkové skupiny. Patrně nejvíce si však užijí nejmenší diváci, kteří se díky Mezinárodnímu dni dětí mohou těšit na sobotní pořad na Špilberku či v pátek u přehrady. Festival uzavřou tradiční špilberské lidové slavnosti, které letos dostanou ráz středověký - na brněnské dominantě se odehraje Lucemburský den.