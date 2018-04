Brno se v říjnu promění ve velké divadelní jeviště

Na scénách brněnského Národního divadla, Městského divadla, Centra experimentálního divadla Husa na provázku, HaDivadla, Divadla na Orlí a divadla Radost nabídne festival Divadelní svět činoherní, baletní, pohybová, hudební i rodinná představení, a to jak to nejlepší z českých scén, tak zajímavé kousky z Německa, Anglie, Francie, Polska, Maďarska, Rakouska, Slovinska a Slovenska.

Letem světem

Mezinárodní festival Divadelní svět nabídne více než třicet představení z českých i světových scén.

O slavnostní zahájení v sobotu

17. října večer se postará Bavorský státní balet II, který pro festival Divadelní svět připravil jedinečný komponovaný večer s choreografiemi významných světových tvůrců – Georgese Balanchina, Nacha Duata, Ivana Lišky a dalších tvůrců.

Těšit se můžete i na další věhlasné německé scény, například německé divadlo roku 2014, Maxim Gorki Theater, které přiveze do Brna monodrama Aufstand/Vzpoura (v sobotu 17. října ve 20.00 hodin v HaDivadle), či Theater Bremen. To nabídne klasické drama Višňový sad (úterý 20. října v 19.30 hodin v Janáčkově divadle) a divadelní poctu legendárnímu kanadskému hudebníkovi Leonardu Cohenovi I’m Your Man (ve středu 21. října v 19.30 hodin v Redutě).

Klasika jinak

Z dalších zahraničních produkcí představí Městské divadlo Lublaň muzikálovou úpravu Aristofanovy komedie Lysistrata, přenesenou do dnešní doby digitálních technologií (v sobotu 17. října v 19.00 hodin v Městském divadle).

Klasiku doplní inscenace hry Williama Shakespeara Julius Caesar v režii jednoho z nejrespektovanějších maďarských režisérů současnosti Róberta Alföldiho (v pondělí 19. října ve 20.00 hodin v Mahenově divadle), i „outdoorová“ verze dramatu Macbeth v režijním pojetí polského divadla Teatr Biuro Podróży, v neobvykle podmanivé výpravě, s motorkami a ve světle ohňů pod otevřeným nočním nebem (v neděli 18. října ve 20.00 hodin v areálu brněnského výstaviště).

Hvězdy domácí scény

Některá představení se odehrají v divadle Radost, kde můžete navštívit jedinečnou divadelní loď.

Domácí produkci zastupují například Městské divadlo Kladno, Divadlo bratří Formanů, Divadlo Drak, Divadlo v Dlouhé, Slovácké divadlo či Laterna magika. Během neděle 18. října budete mít možnost zhlédnout dvě představení Činoheráku Ústí, a to jednu z nejnovějších premiér, drama podle skutečné události Kopanec (v 17.00 hodin v HaDivadle) a legendární inscenaci Klub rváčů (ve 20.00 hodin v Divadle Husa na provázku).

Samozřejmě jsou připravené i doprovodné akce. Kvůli přesunu termínu do podzimních dnů sice přijdete o Slavnost masek, ale rozhodně nebudete ochuzeni o tematické workshopy, hudební produkce v oblíbených brněnských klubech, výstavy, odborné přednášky, formální i neformální setkání a vystoupení menších nezávislých divadel.