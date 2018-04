Brno mezi ohňostroji

Festivalové akce se uskuteční převážně v historickém centru města, ale také v rekreační oblasti Brněnské přehrady, výstaviště v Pisárkách, na Špilberku a na hradě Veveří.

Nebe nad Brnem: obsazeno

Koho letos na mezinárodní přehlídce ohňostrojů uvidíte? S českými společnostmi Flash Barrandov Speciální efekty a Sdružením ohňostrůjců Brno se utkají největší zahraniční hvězdy svého oboru – německá společnost Innovative Pyrotechnik a španělská společnost Fuegos Artificiales Caballer.

Ta podle ředitele přehlídky Jaroslava Štolby za dobu své stočtyřicetileté existence "vyhrála už všechny světové festivaly". Přehlídku pyromuzikálových představení uvede v pátek 30. května od 22.30 hod. nad Špilberkem desetiminutové ohňostrojné prelude, připravené na motivy hudby Zdeňka Kluky.

Němečtí pyrotechnici odpálí své světlice z plovoucího pontonu na přehradě v sobotu 31. května, Španělé vystřílejí k nebi své představení Slavnost smyslů 4. června, rovněž nad hladinou Brněnské přehrady. O grandfinále nad Špilberkem se postarají ohňostrůjci z Barrandova. Pro hudební doprovod ke světelnému divadlu si budou moci diváci naladit rádio Kiss Hády, které ji bude vysílat na frekvenci 88,3 Mhz.

Pro největší labužníky navíc letos organizátoři připravili novou tribunu k sezení v Rakovecké zátoce na Brněnské přehradě. Jedině zde se bude na ohňostroje platit vstupné – 150 korun na jeden den nebo čtyři stovky za permanentku.

Svátek balonového létání

Co do očekávaného zájmu návštěvníků může přehlídce ohňostrojů úspěšně konkurovat svátek balonového létání, Balloon Jam. Ten na oslavu 220. výročí vzletu prvního horkovzdušného balonu na světě ozdobí například replika balonu bratří Montgolfierů.

Přehlídka je rozdělena na dvě části. O prvním víkendu bude létat asi dvacítka českých balonů. Ve čtvrtek 5. června – to už přibudou i zahraniční účastníci – se uskuteční hromadný start všech balonů.

Bude to na den přesně 220 let poté, co bratři Montgolfierové vypustili první, ještě nepilotovaný horkovzdušný balon, a 20 let poté, co se předvedl první československý balon ušitý v brněnském Aviatiku.

Sport a zábava

První víkend je pak zasvěcen především sportu – na přehradě se totiž uskuteční Ekol Superprestige (jeden z dílů světové série v triatlonu). Na stadionu na Srbské se odehrají dvě fotbalová utkání k 90 letům založení klubu 1. FC Brno a 25 letům od zisku titulu.

Nastoupí Amfora proti Bolkově jedenáctce a hráči někdejší mistrovské Zbrojovky nastoupí proti výběru Dukla Praha 78. Druhý víkend je zasvěcen hlavně zábavě a dopravě – začíná mezinárodní Autosalon Brno 2003 (veletrh osobních aut), přehlídka historie dopravy Dopravní nostalgie, ve městě bude hrát pouliční divadlo a vypukne zábava pod hradbami a hradní slavnosti.

Ve čtvrtek 5. června se odehraje ještě jedna důležitá akce. Po mnoha letech se otevřou brány Technického muzea, které své expozice přestěhovalo do nových budov v Králově Poli. "Jízdenky na projížďky historickými vozy městské dopravy budou platit zároveň jako vstupenky do nově otevřeného Technického muzea," uvedl hlavní organizátor festivalu Jiří Morávek.

Na program festivalu ve dnech 7. až 12. června naváže Autosalon Brno 2003, na kterém letos světoví výrobci aut poprvé nabídnou i skutečné evropské novinky.

Program festivalu



30. 5. – 6. 6. – Přehlídka Ignis Brunensis

30. 5. – 8. 6. – Svátek balonového létání Balloon Jam

30. – 31. 5. – Automobilová soutěž Autosalon Rally Brno

31. 5.–1. 6. – Světová série v triatlonu Ekol Superprestige

1. 6. – Oslavy 90 let kopané v Brně, utkání mezi Amforou a Bolkovou jedenáctkou

5. 6. – Otevření Technického muzea

6. – 7. 6. – Festival pouličního divadla

6. – 8. 6. – Zábava pod hradbami

7. – 8. 6. – Dny dopravní nostalgie s jízdami historických vozidel

7. – 12. 6. – Autosalon Brno 2003 přehlídka Ignis Brunensis

pátek 30. 5. – ohňostrojné prelude nad Špilberkem

sobota 31. 5. – Sdružení ohňostrůjců Brno '01, Brněnská přehrada, Innovative Pyrotechnik, Německo

pondělí 2. 6. – Brněnská přehrada, Flash Barrandov, Speciální efekty Praha

středa 4. 5. – Brněnská přehrada, Fuegos Artificiales Caballer Španělsko

pátek 6. 6. – hrad Špilberk grandfinále Flash Barrandov, Speciální efekty Praha

ohňostroj nad Špilberkem

Začátky vždy ve 22.30