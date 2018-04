Brno čeká festival zábavy

Projekt je zaměřen především na prezentaci veletržního a univerzitního města Brna a okolí a zároveň pomyslným zahájením letní turistické sezony. Loňský ročník měl podle pořadatelů velký úspěch. "Jednotlivé ohňostroje na Kraví hoře navštěvoval padesát až šedesát tisíc lidí a v ulicích města bylo podle odhadů policie až sto tisíc lidí. Průměrně to vychází asi na dvě stě tisíc," uvedl za pořádající agenturu SNIP&CO Jiří Morávek.

Díky širokému záběru a atraktivitě několika pořadů není čtyřdenní maraton zrovna levnou záležitostí. "Celkový rozpočet vychází asi na dvanáct milionů korun," vypočítával Morávek. Kromě agentury je hlavním pořadatelem samotné město Brno. "Město přispívá třemi sty tisíci korunami, ale v budoucnosti by se mělo zapojit více. A to z toho důvodu, že většina akcí je volně přístupných a mají tak veřejně prospěšný charakter. V zahraničí se města na podobných akcích podílí až osmdesáti procenty, my počítáme s příspěvkem patnácti až dvaceti procent," dodal k financím Jiří Morávek.

Letošní ročník nese podtitul ...festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří a oproti loňskému roku se rozprostře opravdu po celém území Brna. Kromě hradu Veveří, který bude v době festivalu mimořádně zpřístupněn, se značná část programu odehraje poprvé v lokalitě brněnské přehrady. Pořadatelé sem, dokonce přímo na vodní plochu, přesunuli také jednu z ohňostrůjných show. Brněnská lodní doprava navíc zároveň s festivalem oslaví své pětapadesáté narozeniny.

Kromě ohňostrojů upozornil Morávek také na další zajímavost: "Historicky poprvé se festivalu zúčastní Státní filharmonie Brno, která v přístavišti uvede Händelovu Vodní hudbu a Hudbu k ohňostroji." Poprvé se také kromě městských částí připojí i okolní města. "Oslovili jsme Slavkov, které pomocí dopoledního programu upozorní na napoleonské slavnosti. Stejně tak se bude prezentovat následující mistrovství světa v jachtingu, velocipedistů a podobně," popisoval jeden z cílů festivalu pořadatel.

Celkový program je podle pořadatelů zaměřen na všechny věkové skupiny. Patrně nejvíce si však užijí nejmenší diváci, na které se díky Mezinárodnímu dni dětí vztahuje celý sobotní program na Špilberku či v pátek u přehrady. Na své si však přijdou i ti starší. Několikadenní festival pak uzavřou tradiční špilberkské lidové slavnosti, které letos dostanou ráz středověký - na brněnské dominantě se odehraje Lucemburský den.

Čtyřdenní veselice Brno - město uprostřed Evropy odstartuje čtvrteční koncert skupiny Kamelot na velodromu a první ranní vzlety balonů.