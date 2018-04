Brněnské letiště zažívá sezonní nápor cestujících

Lidem hlavně vadí, že při delším čekání chybí možnost občerstvení nebo nabídka nápojů. "Letadlo, kterým jsme měli odletět, mělo technickou závadu, a místo dopoledne jsme letěli až v šest hodin večer. Brzy jsme vypili všechny nealko nápoje, v jídelně jsme se museli vystřídat po několika skupinách. Kapacita letiště prostě nestačí," tvrdí jedna z cestujících, která letěla do Řecka.

"Ideální to zrovna není. Když jsou tu dva velké boeingy naráz, tak tu téměř není k hnutí. Ale dá se to přežít," řekl Roman Chybík z Ostravy, který odlétal s rodinou na Mallorcu. Výhrady k vybavení a službám na brněnském letišti mají také zástupci cestovních kanceláří, jejichž letadla z Brna odlétají. "Za tu dobu, co odsud létáme, se tu hodně změnilo k lepšímu. Přesto některé problémy přetrvávají. V horkých dnech tu chybí klimatizace, při zpoždění letadel, která jsou díky velkému letnímu provozu celkem obvyklá, chybí možnost rychlého občerstvení nebo nákupu studených nápojů. To by se dalo zlepšit," řekla vedoucí brněnské kanceláře Fischer Jolana Síkelová.

Právě Fischer z brněnského letiště vypravuje týdně devět letů, a přepraví tak přes přes tisíc lidí. Zástupce ředitele brněnského letiště Karel Večeřa uvedl, že přes léto letiště některé služby posiluje. Charterové lety za letním sluníčkem totiž letiště živí, pravidelná linka z Prahy do Brna zatím tolik nevynáší. "Na léto bereme brigádníky, kteří vypomáhají třeba se zavazadly. Služby letiště poskytuje čtyřiadvacet hodin denně. Letos jsme zatím odbavili asi stejně tolik pasažérů jako loni," řekl Večeřa. Zpoždění letadel letos podle něj nejsou nijak velká. "Asi ve dvou případech to bylo horší, to však bylo vinou technické závady na letadlech," vysvětlil. Brněnské letiště je druhým největším v tuzemsku. Loni zde odbavili téměř sto třicet tisíc lidí a přepravili asi dva miliony kilogramů nákladu. Srovnatelné letiště v Mošnově loni odbavilo sto deset tisíc pasažérů. Charterové lety tvoří podstatnou část letů z brněnského letiště - za první tři měsíce roku letiště přepravilo jen necelých pět tisíc lidí. Nejvíc turistů využívá služeb letiště od května do října.