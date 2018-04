Britský parlament by mohl být zpřístupněn turistům

Někteří peerové však proti zavedení vstupného protestují a požadují, aby byl vstup do parlamentu zdarma.Prohlídka parlamentu s audioprůvodcem by začala v tom křídle parlamentní budovy, kde zasedají lordi. Vedla by přes místnost, v níž se královna obléká do slavnostní róby při otevření parlamentu, královskou galerii a princovu komnatu.Potom by návštěvníci prošli do Sněmovny lordů, kde je trůn britské panovnice. Z lobby lordů by se dostali do centrální lobby, odkud by pak jejich kroky směřovaly do dolní komory parlamentu, kde zasedají poslanci. Prohlídka by zahrnovala také Westminster Hall, jedinou dochovanou část starého parlamentu, v níž byl odsouzen k smrti král Karel I.V současné době navštíví parlament během roku na 200 000 návštěvníků. Většinou jde o britské občany, jimž vstup do parlamentu zajistí poslanec jejich volebního obvodu. Turisté mají zatím přístup pouze na galerii pro veřejnost v Dolní sněmovně.I přes svou přitažlivost se Westminsterský palác pravděpodobně nestane nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Londýně. Tou je Britské muzeum, kam ročně zavítá přes šest miliónů lidí. Těsně za ním je Národní galerie na Trafalgarském náměstí, která má za rok téměř pět miliónů návštěvníků.