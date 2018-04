Britský dobrodruh chce přeletět Everest v balónu

Hempleman-Adams, kterému je 44 let, patří k úspěšným britským podnikatelům. To mu ale nebrání, aby se potýkal s nástrahami přírody, spíš je vyhledává. Nad Everestem ho například čekají teploty kolem minus 50 stupňů Celsia. Těm má být vystaven zhruba šest hodin, které má let trvat.



Přistání se předpokládá na nepálském území. "Cesta, jako je tato, není z 99 procent nic jiného než logistika a organizování, na realizaci připadá tak jedno procento," prohlásil podnikatel. Jak dodal, nejhorší situace nastane asi hodinu před startem, "všechno před tím je jen blázinec kolem organizování".