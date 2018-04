Britské muzeum: nejslavnější na světě

V každém průvodci Londýnem vám ho budou vnucovat jako "nezbytně nutnou atrakci", něco, bez čeho byste Londýn vlastně ani neviděli. To je osvědčený způsob, jak normálního člověka od návštěvy něčeho takového s jistotou odradit. Nenechte se! Muzeum je nádherné, nabité poklady a milí krajané, je to zadarmo!

Muzeum je nejen největší a nejstarší svého druhu na světě, je především zcela fascinující.

Už přízemí vás vtáhne do nádherného dobrodružství historie, i kdybyste nechtěli. Jen co si odložíte kabát v šatně, stačí udělat pár kroků a jste až pět tisíc let zpátky.

Ve starém Egyptě, na dávném Blízkém východě, v Asýrii. Přivítají vás monumentální sochy okřídlených býků, strážců paláce asyrského krále Sargona II. Mají pět nohou, ale to jen proto, abyste z každého úhlu viděli čtyři. Zaskočí vás ohromující a ohromné části egyptských faraonských soch, pouhá pěst faraonova je velká jako dospělý muž.

Magnetem této části sbírky je slavná Rosettská deska, Rosetta stone, která byla v devatenáctém století klíčem k rozluštění egyptských hieroglyfů. Deska z období ptolemaiovského pozdního Egypta má totiž kromě hieroglyfů i překlad v řečtině. Dnes se kolem ní točí skupinky Japonců a několik tříd britských školáků. Je to asi největší vzácnost a zásadní kousek pro pochopení egyptské kultury, ale fascinovat vás budou i jiné věci.

Sedmimetrové monumentální dveře, kterými se vcházelo do královského paláce v asyrském ImgurEnlil, dnešním severoiráckém Balawatu. Kamenné a nádherně zachovalé reliéfy z paláce v Ninive. Obrovská, více než sedmitunová busta faraona Ramsese II., který vládl Egyptu před nějakými 3300 lety. Jak božsky musel vypadat v Egyptě! I tady vás přikove k zemi posvátnou úctou.



Sál 62 plný egyptské víry v život po životě. Nikde nebudete egyptským mumiím, sarkofágům a soškám božstev blíž než tady. Až se člověk nediví stále častějším žárlivým a nerudným poznámkám Egypťanů, jejichž vlastní muzeum nemůže dát o historii Egypta lepší obrázek než tohle muzeum v Londýně. Proto si přejí, aby se mumie jednou vrátily zpátky.

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT

Do Londýna se dnes dá z Prahy letět velmi levně, zpáteční letenka se dá koupit už od 3500 korun.



Proč by Češi nemohli jet na víkend do Britského muzea, když Britové jezdí opačným směrem do české hospody? VSTUPNÉ

Muzeum je zadarmo. Pokud se o vystavovaných exponátech chcete dozvědět více, lze si za tři a půl libry vypůjčit audio průvodce, který vám dá v angličtině krátký komentář k padesátce nejzajímavějších věcí v muzeu. Za osm liber vás s nimi během 90minutové prohlídky seznámí i živý průvodce.



Více informací o muzeu najdete v angličtině ZDE.

V tomhle křídle najdete ještě nádherný zlatý poklad Oxus ze staré Persie. Ataky záhadný, čtyři a půl tisíce let starý sumerský Standard z Uru, dřevěný objekt vykládaný kamenem. A ještě neuvěřitelnou spoustu dalších věcí.

A to jste dosud nebyli ani v pětině muzea. Jsou tu poklady ze starého Říma a Řecka, neuvěřitelné památky starých Aztéků i Mayů, vikinské masky, africké sochy, keltská kopí a bůhvíco ještě.

To je možná jedna z hlavních pastí Britského muzea - je tu toho tolik, že člověk může za chvíli pod tíhou informací, historické krásy a nachozených kilometrů po chodbách padnout.

Dobrý trik radí osvědčený průvodce Lonely Planet: Vyberte si jenom jedno historické období a předstírejte, že ostatní expozice jsou někde jinde v Londýně, a nechoďte tam. Dobrá rada. Britské muzeum chce čas a několik návratů. Zvládnout cestu ze starého Egypta přes Řím, Vikingy, renesanci až skoro do současnosti, to se prostě během jedné návštěvy nedá.

I tak to chce zpříjemnit si návštěvu alespoň malým občerstvením. Nad nádherně a moderně prosklenou dvoranou muzea je malá a patřičně drahá restaurace - jídlo vás tu přijde minimálně na osm liber, to je plus minus 400 korun.

O něco levnější výběr je ve dvoraně v bufetu. Když si něco dáte, můžete mít dobrý pocit, že jste přispěli na muzeum. V cenách je totiž takový dar už zakalkulován, a tak už nemusíte sahat do peněženky, až vás plakát u východu vyzve o malý - rozuměj alespoň pětilibrový - dobrovolný příspěvek.

Muzeum nabízí pokaždé také speciální výstavy, třeba teď jsou to Poklady britské archeologie či nově otevřená výstava objevů z doby britského osvícenectví osmnáctého století. Můžete se také zúčastnit skupinových prohlídek expozic s výkladem. Každý den je to devět zhruba padesátiminutových prohlídek, můžete si vybrat podle historické epochy, která vás zajímá.