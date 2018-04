Britské jarní maratony: podél moře i v horách

Poběžíte raději podél moře, pro charitu v Londýně, či v drsné krajině Národního parku Dartmoor?

Brighton – zaběhejte si u moře 18. 4. 2010

Najdete tu víc než jen pobřeží. Najdete tu víc než jen město. Je tu především moře zábavy! Módní, nekonvenční a stylový Brighton má vše, po čem toužíte: královské paláce, elegantní regentskou architekturu, muzea, bezstarostnou plážovou atmosféru a vynikající obchody. Nachází se na jižním pobřeží, pouhých 49 minut od centra Londýna.

Nenechte si ujít návštěvu královského pavilónu "Royal Pavilion", jenž býval sídlem krále Jiřího IV a je pravděpodobně nejexotičtějším a nejextravagantnějším královským palácem v Evropě. Projděte se podél viktoriánské přístavní hráze a po pláži, kde se elegantní bary a kavárny perou o místo se surfařskými obchody, obrovskými sochami, pouličními zpěváky, obchody s čerstvými rybami a uměleckými ateliéry.

Za nákupy zajděte do části nazvané "The Lanes", která se vyznačuje elegancí a vkusem nebo do bohémské ulice North Laine. V obou najdete starožitnosti a oblečení od známých návrhářů.

Město je nabito množstvím muzeí a galerií. Během celého roku se koná řada akcí včetně automobilových závodů a karnevalů. Květen patří největšímu uměleckému festivalu v Anglii, o kterém se dozvíte v některém z dalších speciálů VisitBritain. Večer můžete zajít do divadla, za hudbou, tancem a zábavou. Čekají tu na vás rušné hospody, bary a více než 400 restaurací.

Poznejte svěží jarní Brighton a při té příležitosti si zaběhejte! Již tuto neděli se uskuteční vytrvalostní závody podél pobřeží. Zde je pozvánka a užitečné rady pro všechny běžce a obecné informace o maratonu naleznete této adrese www.brightonmarathon.co.uk.

Cornwall – od pobřeží k pobřeží 24. 4. 2010

Jihozápadní část velké Británie je zemí hornatou, nerovnou a drsnou zemí. Především je to ale překrásná část ostrovů, omývaná mořskými vlnami, kde se skály střídají s bělostnými plážemi, které jsou pro krajinu Cornwallu typické. Zde při běhu podobně jako v Dartmooru narazíte na bažinatý terén.

Vaše snažení a námaha bude stát za to: fantastické scenérie a vyhlídky, které se Vám naskytnou na pobřeží, Vás budou hnát stále vpřed! Oceán a svěží mořský vánek si přeci nemůže dopřát běžec každého maratonu.

Poběží se 24. dubna 2010 a ženy i muže bude čekat 10 km dlouhá trasa. VisitBritain Vás zve na jeden z nejúžasnějších běžeckých závodů v Británii.

Londýnský "Virgin Marathon" 25. 4. 2010

Největší charitativní událostí planety je již tradičně londýnský Virgin maraton. Od roku 1981, kdy byl maraton poprvé uspořádán, vyběhali závodníci pro charitu neskutečných 450 miliónů liber! Chcete si zaběhat a přispět na charitu? Máte jedinečnou možnost.

Přehledné informace pro zájemce o účast na Virgin maratonu a seznam příjemců charitativních prostředků naleznete zde.

Belfast – Maraton na Letnice 3. 5. 2010

Severní Irsko – to jsou životem pulzující města s pestrou nabídkou obchodů, muzeí a galerií, hudebních klubů, kulturních festivalů a aktivit pod širým nebem. Nejen Belfast nabízí návštěvníkům skvělá jídla a nerušená zákoutí, kde si můžete užít, odpočívat i relaxovat.

A cesta z města vede kam jinam, než do divoké přírody, kde budete okouzleni krajinou, a až spatříte rozmanité kulturní památky, dýchne na Vás historie. Vyrazte načerpat energii do Severního Irska a vyberte si, kterou tvář této krajiny chcete poznat. Nebudete litovat.

A můžete začít na maratonu o britském veřejném svátku – svatodušní pondělí neboli letnice v Belfastu.

Dartmoorský horský maraton pro vytrvalce 24. – 25. 6. 2010

Krajina v Dartmooru je tvořena temnými lesy, ledovými řekami, mokřinami a slatinami. Nejen bláto a bažiny, ale úžasná příroda plná vláhy, která se právě probouzí k životu po zimním spánku. Stoupavý polohorský terén tvoří výjimečné místo pro outdoorové nadšence. Přitažlivost Dartmoorského národního parku stupňují tajemství mýty, které se po staletí pojí s tamními lesy a bažinami.

Letos se bude konat první ročník vytrvalostního Dartmoorského maratonu ve dnech 24. – 25. 6. a je možné si zaběhnout jak marathon s navigací, tak orientační běh, kde se budou závodníci muset sami řídit signály a značkami. Poběží se také půlmaraton a distanční běh.

Všechny disciplíny jsou otevřené jednotlivcům i párovým týmům. Troufnete si na horské klání v divoké krajině? Informace a mapy naleznete zde.

