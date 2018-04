Britské cestovky lákají klienty do Brna na dobré pivo a krásné ženy

Na svých internetových stránkách propaguje Brno například agentura Maximise či cestovní kancelář Vamos Travel. Pokud si chce zájemce dva dny užívat, zaplatí v přepočtu okolo čtyř tisíc korun. V ceně už je zahrnuto i ubytování v hotelu.

"Brno je levné a je tu méně turistů než v Praze. Navíc je snadno dostupné," oznamuje cestovní kancelář Vamos Travel. Do Brna totiž denně létá nízkonákladová linka z Londýna.

Možný zájem ze strany britských turistů potvrzuje i ředitel brněnského letiště v Tuřanech Tomáš Plaček. "Zvýšil se počet letů mezi Londýnem a Brnem. Do 16. prosince se létalo sedmkrát týdně, teď je to deset letů týdně. Měsíčně jsme přepravili šest tisíc pasažérů," doplnil Plaček.

Turistická atrakce tu chybí, mírní nadšení Okamura

Brity na jih Moravy přitahují především dvě věci. Levný alkohol a hezké dívky. Přesto se britské agentury snaží turistům nabídnout i něco navíc.

Převážně mladší Britové tak mohou v okolí Brna hrát paintball, svézt se v motokáře či si zastřílet na střelnici. Odměnit se pak mohou například večeří se striptérkou. "Dříve Britové jezdili do Prahy. Teď objevili Brno," okomentoval současný zájem mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

Podle Okamury však současná popularita Brnu nic nepřinese. "Je to do jisté míry pro Českou republiku ostuda. Mnohem raději bych viděl, kdyby Brno mohlo nabídnout opravdovou turistickou atrakci, která tu prozatím chybí," přiznal Okamura.

Cizinci přinášejí peníze a nejsou s nimi problémy

Zájem britských turistů si naopak pochvaluje ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Morava Zuzana Vojtová. "Zahraniční turisté jsou vždy přínosem. Přijíždějí totiž s penězi. Domnívám se ale, že zrovna tyto cesty jsou jakousi módní vlnou, která nebude trvat věčně," přiznala Vojtová.

Z britských zájezdů těží brněnské hotely a restaurace. "Velkou skupinku jsme ubytovali na Silvestra," popsala recepční z hotelu Pegas.

Vedle toho, že se Britové nebojí utrácet, si hoteliéři cení i toho, že s nimi nejsou žádné problémy. To dosvědčují i policisté. "V poslední době jsme nezaznamenali žádný případ, ve kterém by figuroval britský turista," objasnila mluvčí jihomoravské policie Andrea Straková.

To dosvědčuje i Okamura. "Jsou kultivovaní. Jediné, co by mohlo vadit, je jejich hlučnost. Mají ve zvyku popíjet před hospodou a křičet na sebe," dodal Okamura.

Současný zájem britských turistů prozatím míjí brněnské cestovní agentury. Oblibu Brna registrují, přesto nevědí, jak ji využít. "Vše si žádá své. Bylo by tak třeba počítat s vysokými počátečními náklady, navíc mi chybí kontakty," okomentoval Miloš Dvořák, majitel cestovní agentury Diamant.

O Brnu se již na svých stránkách zmínil vlivný list The Guardian. Článek tu vyšel v červnu minulého roku. "Brno je osvěžující, přátelské a nabízí úžasné pivo, které tu je levnější než voda, navíc je přátelštější než Praha," napsal v článku pro The Guardian novinář Tim Bryan.