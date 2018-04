Britská móda očima fotografa Normana Parkinsona

V britském Somerset House je do 31. ledna 2010 k vidění výstava fotografií pionýra módní fotografie, Normana Parkinsona. Výstava s názvem A very British Glamour zachycuje autorovu tvorbu z období od roku 1930 do roku 1980 a koná se u příležitosti vydání knihy se stejným názvem.