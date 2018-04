Britové se musí obejít bez vycházek i ragby

Je jedním z mnoha Angličanů, do jejichž života slintavka zasáhla, i když nikdy žádnou ovci, kozu či krávu nevlastnili. Milion britských rybářů dostal od svého svazu výzvu, aby nyní rozhodně nejezdili rybařit. Statisíce lidí se musely vzdát oblíbených vycházek do přírody.

Úřady uzavřely nejen národní parky, ale i řadu historických památek, jako je Stonehenge nebo římský Hadriánův val. Lidé náhle zjišťují, že nemohou jít tam, kam byli běžně zvyklí chodit. "Tady kousek nad Doverem uzavřeli celé území, které patří Národní zdravotní službě," říká pan Dimech. Londýnská vláda obyvatelstvo varovala, že za vstup do nepovolených oblastí hrozí lidem pokuta až 5000 liber. Nemoc už vyvolává nákupní horečku: obchodní sítě v Anglii hlásí, že jim dochází maso. Nákupy hovězího, vepřového či skopového vzrostly o třetinu až dvě třetiny. A až dvojnásobně vzrostl prodej rýže a těstovin.

Nejvíce však nemoc pociťují sportovci a fanoušci: Britové, ale i Belgičané a Španělé zakazují kvůli nemoci koňské dostihy. Britský kanoistický svaz nyní zrušil všechny své soutěže. Dobytčí onemocnění zasáhlo i do fotbalu, ragby či do Rallye of Wales. Zápasy, které se měly konat v oblastech ohrožených nemocí, byly buď odloženy, nebo zrušeny.

Sportovní akce ruší nejen Britové, ale i sousední Irové. Otazník visí také nad mistrovstvím světa v přespolním běhu, které se má konat koncem března u Dublinu a kde se čekalo 1500 sportovců. Nejvíce nad nemocí bědují muslimové. Právě dnes a zítra oslavují svátek Íd al-Kabír, k němuž neodlučně patří rituální porážka ovce.

Belgie to však už zakázala a úřady Francie a Nizozemska také muslimy vyzvaly, aby od rituálních porážek letos upustili. "To nebude svátek, ale polosvátek. Svátek bez oběti není svátek," stěžoval si předseda výkonného výboru belgických muslimů Nordin Maloujahmoum. Jen v Bruselu se na Íd al-Kabír porazí 25 000 ovcí ročně. V Nizozemsku muslimové uvažují, že místo ovcí porazí krávy, ve Francii je jejich duchovní vůdcové vyzývají, aby peníze na ovce poslali domů. Postiženi jsou však i katolíci. Na mnoha místech Irska byly zrušeny kostelní bohoslužby a Dublin také odvolal tradiční oslavy národního světce, svatého Patrika. Pan Dimech i jiní tak s údivem zjišťují, že slintavka a kulhavka sice nikoho nezabije - vnáší však do jejich životů snad ještě větší změny než smrtící BSE.