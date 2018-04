Britové jsou uchváceni Prahou

"Praha je jediné místo, kde jsou na kilometru čtverečním zastoupeny všechny hlavní architektonické styly," vysvětluje jednu z příčin Dagmar Gillespie, ředitelka londýnského zastoupení České centrály cestovního ruchu.



Po Paříži je Praha pro Brity druhým nejromantičtějším městem a v oblibě si v ničem nezadá například s Barcelonou nebo Madridem. Britští turisté na Praze oceňují její skvělou atmosféru, kulturu, kvalitní pivo, noční zábavu. A to všechno za přijatelné ceny. Občas však kritizují skutečnost, že Praha má dvojí ekonomiku: jedny ceny jsou pro domácí, druhé, ty vyšší, pro cizince.



Komu se podaří vklínit se do první kategorie, může jíst a pít, co hrdlo ráčí za pár liber, a cestovat prakticky kamkoli za cenu krabičky cigaret. Kdo však bude typickým zahraničním turistou, zaplatí za výlet do Prahy stejně jako za návštěvu Paříže, radí svým čtenářům The Sunday Times. Zatímco zahraniční hotelové řetězce nebo mnohé pražské hotely mají jednotné ceny, v některých regionech, například podél německých hranic, musejí cizinci za ubytování zaplatit víc, podotýká Gillespie.



Praha je pro britské turisty velkým magnetem, větším než třeba Budapešť nebo Vídeň. Některé cestovní kanceláře však návštěvu těchto tří měst v rámci poznávání střední Evropy spojují. Hlavní město však není jediným místem, kam se Britové při

návštěvě České republiky vydávají. Reportér listu The Independent nedávno objevil Karlovy Vary, které se podle něho stanou po Praze největší turistickou atrakcí v České republice. "Momentálně je to však stále báječně utajené tajemství při cestování po Evropě," napsal.



Velké oblibě se také těší jižní Čechy, především Hluboká nebo Český Krumlov. Do popředí se dostávají lázeňské oblasti. Britové se nechtějí jezdit do lázní léčit, nechtějí žádné vyšetření, ale chtějí jen tak relaxovat a občas si zajít na masáže. Raději si vezmou paracetamol, než aby třikrát denně pili léčivou vodu.



V roce 2000 byla Česká republika v čtenářské anketě listu The Guardian a týdeníku The Observer vyhlášena za nejoblíbenější evropské místo pro krátkodobou dovolenou. Praha se umístila v kategorii "Nejoblíbenější město světa" na devátém místě; z evropských měst ji předčily pouze Benátky. "Nestává se, že by Britové přijeli z České republiky úplně nespokojení. Napíšou třeba, že měli úžasnou dovolenou, a jediným mráčkem bylo nevhodné chování taxikářů," říká Gillespie.



Stížnosti jsou také na policii (na policejní stanici prý stráví cizinci bez tlumočníka třeba celý den), černé kontrolory v tramvajích a metru nebo na podvodníky, kteří se vytasí s falešným průkazem, aby zkontrolovali, zda turisté náhodou nemají falešné

bankovky. Zpravidla je při tom o nějakou tisícovku pumpnou.



Českou republiku prodává nyní v Británii 300 turistických kanceláří a agentur, což je v porovnání s uplynulými lety obrovský nárůst. Zatímco v roce 1998 navštívilo Českou republiku 188.000 Britů, nyní je to již téměř 350.000 ročně.



Přitažlivost České republiky zvyšují i ceny letenek, které s rostoucí konkurencí mezi leteckými společnostmi v uplynulých letech výrazně poklesly. Zpáteční letenku je možné pořídit už za cenu kolem 120-150 liber (6600-8250 korun), což bylo ještě před nějakými pěti lety nemyslitelné.