Nejstarší surfařka Velké Británie nehodlá skončit ani v 71 letech

Co možná nevíte o surfingu Je to jeden z nejstarších sportů vůbec. Vznikl původně v Polynésii, odkud se rozšířil na Havaj.



Evropa se o surfování poprvé dověděla díky výpravě kapitána Cooka, která se v roce 1779 vrátila z Havaje.



Ve své původní vlasti v dalších stoletích surfing upadal, druhý dech nabral až na počátku 20. století, kdy se ho chytla (nejen) omladina v Kalifornii.



Po druhé světové válce zdomácněl surf nejen na plážích USA, ale také v Austrálii, Africe i Evropě.



Nebyla by to Amerika, kdyby tento sport neovlivnil několik generací prostřednictvím módy, muziky a hollywoodských trháků.



Surfovat se svého času učili i spisovatelé Mark Twain, Jack London nebo Agatha Christie.



První skutečné surfařské závody se konaly v roce 1928 v USA.



První profesionální surfařkou se v roce 1975 stala Američanka Margo Obergová.



V roce 2020 se v Tokiu poprvé představí surfing jako olympijská disciplína.

Surfování patří k nejstarším sportům, dnes na prkně brázdí vlny nejen lidé, ale i psi.