Procestovala celý svět a nezaplatila ani cent. Hádejte proč

Třicetiletá Britka z Kentu navštívila místa jako Abú Zabí, Dubaj, Maledivy, Austrálie, Českou republiku, Kuvajt nebo Miami. Pomohl jí k tomu web Miss Travel, jehož cílem je dát dohromady krásné cestovatelky bez prostředků se zámožnými mecenáši, kteří by jim tyto cesty zafinancovali.

„Velkorysí“ muži, kteří chtějí nějakou hezkou dívku či ženu v jejím cestování podpořit nebo ji pozvat na nějakou cestu, se také mohou zaregistrovat zdarma, ale pokud chtějí s vybranou společnicí začít komunikovat, musí už zaplatit.

Natalie Woodové se podařilo za dva roky dohodnout zhruba 80 setkání. Vybraní muži jí neplatili jenom cestování a ubytování, ale i veškeré výdaje s cestou spojené včetně exkluzivních party na luxusních jachtách.

Natalie tvrdí, že její obdivovatelé už zaplatili přes 60 tisíc liber. „Někteří lidé mi občas říkají, že jsem zlatokopka, ale podle mě mi jenom závidí má dobrodružství. Sama sebe považuju za luxusní cestovatelku.“

K registraci na webu Miss Travel ji přivedla láska k cestování a touha potkat muže se stejnou vášní. „Jsem upřímná v tom, co hledám. Jsem svobodná, ráda potkávám nové lidi a jsem ráda hýčkaná.“

O mužích, se kterými se chystá na cesty, se snaží zjistit co nejvíce informací a před potvrzením cesty s nimi mluví přes Skype. „Většina z těchto mužů, kteří jsou obvykle o něco straší než já, jsou úspěšní podnikatelé unavení z osamělého cestování.“

Podle ní byl každý muž, se kterým se potkala, opravdový gentleman. Natalie nevylučuje ani případný sex se svými obdivovateli. „Vždy se snažím ujistit, že jsem pro tyto muže sympatická, a případný románek může vzniknout zcela přirozeně.“

A že o milostné scény pravděpodobně nebude nouze, potvrzuje i její kolegyně Monica Lynnová z Alabamy. „Je to jako rande na steroidech,“ říká.

I ona si registraci na Miss Travel pochvaluje. Předtím nikdy neopustila území Spojených států, během následujících 12 měsíců navštívila Itálii, Barbados a Filipíny. „Trvalo by mi deset let, než bych si vydělala na všechno, co jsem prožila během jednoho roku.“

Server Miss Travel se na svých stránkách chlubí více než 600 tisíci registrovaných uživatelů a zhruba 320 tisíci dohodnutých cest. Na prvním místě žebříčku oblíbených destinací se umístilo Las Vegas, následuje Bali a Londýn.

Odborníci ale případné zájemkyně před podobnými cestovkami varují a registraci považují za riskantní. „Vztahy založené na rovnosti, vzájemné úctě a intimitě rozhodně nezačínají výzvou: Jsem vášnivá, podpoř moje cestování,“ okomentoval serióznost webu misstravel.com pro televizní stanici MSNBC známý americký sexuolog Logan Levkoff.