Použila pas jako toaletní papír, proto jí zakázali vstup do Thajska

, aktualizováno

Opilecké eskapády, které se odehrály před několika lety, se nevyplatily britské turistce Faye Wilsonové. Thajští imigrační úředníci jí zakázali vstup do země poté, co zjistili, že v jejím cestovním pase chybí několik stránek. A to v tu chvíli ani netušili, proč stránky v pase britské občanky chybí.