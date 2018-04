British Airways útočí na zákazníka

Sedadla budou vybavena nastavitelnou opěrkou pro hlavu, nastavitelnou podložkou pro nohy a větším místem pro kolena. Změnu dozná i interiér letadel, který by měl být barevnější, nápaditější a s použitím nových potahových materiálů.Zákazníkovi nejlevnější letecké třídy by měly být rovněž k dispozici i služby, jež byly dosud obvyklé jen ve vyšších kategoriích. Mezi ně patří například osobní obrazovky u sedadla každého cestujícího s minimálně dvanácti programy včetně dětských a rodinných.Novinky se týkají i obsluhy a stravování na palubě. Kromě pestřejšího výběru jídla by během letu mělo být cestujícím nepřetržitě k dispozici i malé pohoštění formou samoobslužného snack baru a s výběrem nealkoholických nápojů.Pozornost bude v ekonomické třídě věnována také dětským cestujícím. Kromě klasických přednostních služeb pro rodiny s dětmi to nově budou první jesle provozované leteckou společností, dětské kočárky na letištích, "kouzelné skříňky" na palubách letadel nabízejících hračky a společenské hry zapůjčované během letu.Aby byli cestující používající ekonomickou třídu rychleji odbaveni, budou moci rovněž vyřizovat formality pomocí telefonu. Také tento servis byl zatím dostupný pouze cestujícím ve vyšších kategoriích. Na letišti si potom už jen před odletem vyzvednou palubní vstupenky. Do systému umožňujícího snadnější odbavení jsou zatím jen v Londýně zapojena i dvě velká železniční nádraží - Victoria a Pedington. Zde je možno podat svoje zavazadla a na letiště cestovat už jen s letenkou.Všechny jmenované služby se už postupně zavádějí do provozu. Nově střižená ekonomická třída je již od října zavedena v letadlech Boeing 777, od prosince by měla být k dispozici i ve strojích Boeing 747-400 a postupně do srpna 2001 ve všech letadlech British Airways.