BRITISH AIRWAYS NABÍZÍ VĚTŠÍ KOMFORT

Boj na trhu leteckých společností je neúprosný a nutí provozovatele k neustálému zlepšování služeb a rozšiřování nabídky. Britská společnost British Airways se proto rozhodla nabídnout rozsáhlejší servis a více pohodlí především ve své první třídě. Tam byla zabudována nová sedadla, která se dají sklopit a upravit do podoby dvoumetrového lůžka, přibyly také přípojky pro laptopy. Nový je i vzhled první třídy, připomínající spíše salon než letadlo. Změny by na všech linkách, kde British Airways nabízí první třídu, měly proběhnout do konce roku 2001.