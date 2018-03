Nekomentujte politiku, vzkazuje Británie svým občanům v Rusku

Británie dnes vyzvala své občany, kteří cestují do Ruska, aby se tam kvůli zvýšenému napětí mezi oběma zeměmi vyhýbali debatám o politice. Chovat se mají obezřetně a neměli by se účastnit žádných protestů či demonstrací. Oznámilo to dnes britské ministerstvo zahraničí.