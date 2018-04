Británie podporuje zelené cestování.

Zjistěte více o ekologické turistice VisitBritain - Green Start a chovejte se k přírodě šetrně.

1. Cestujte zodpovědně

Veřejný systém dopravy v Británii je na vynikající úrovni. Mezi jednotlivými destinacemi a městy se dá cestovat bez problémů a navíc je to i nejlevnější způsob, jak se někam dostat. Snažte se také do své dovolené začlenit "dny bez aut" a nezapomínejte, že jízda na kole je skvělý způsob přepravy, navíc velmi ohleduplný k přírodě.

A když se pohybujete po městě, proč nezjistit, zda se nejedná o vzdálenost, kterou můžete snadno zvládnout pěšky - tímto způsobem navíc skvěle poznáte město a ještě to pomůže vaší kondici!

2. Šetřete energii v hotelovém pokoji

Věděli jste, že když televize nebude zapnutá v pohotovostním režimu stand-by, ušetříte 25%? Nebo že prádelna v hotelu spotřebuje téměř 40% celkové energie nutné k ohřevu teplé vody? Stačí málo, jako např. použití vašeho ručníku více než jedenkrát, méně si na pokoji zatopit, nebo vypínat spotřebiče, a změní to mnohé, tak na to zkuste během svých výletů a dovolených myslet.

3. Vybírejte "zelené" ubytování

Stále více poskytovatelů ubytování si začíná uvědomovat negativní dopad svých služeb na životní prostředí, a tak se snaží věci zlepšovat. Podívejte se na informace o zeleném cestování a vyzkoušejte náš vyhledávač, abyste našli ubytování s garancí ekologického přístupu.

4. Pozor na odpad

Balíček se základními hygienickými potřebami v mini-vydání, který bývá k dispozici v hotelovém pokoji, představuje každoročně tisíce pytlů odpadu, tak si raději zkuste přinést své oblíbené toaletní potřeby z domu.

Taky si s sebou můžete přinést vlastní láhev na vodu, která se dá znovu naplnit, stejně jako myslet na to, do čeho dáte věci, které na cestách koupíte, namísto igelitových tašek, které vám dají v obchodech. A nezapomeňte ani na nabíjecí baterie do kamery či jiných přístrojů.

5. Kupujte místní výrobky

Podporujte regionální prodejce a drobné živnostníky, kteří spotřebovali při výrobě svých produktů mnohem méně energie, než velké řetězce. Ochutnejte místní speciality a vydejte se na farmářské trhy, kde na vás čekají domácí pochoutky z místních zdrojů, ať již se jedná o maso, sýry, nebo jiné biopotraviny.

6. Cestujte vlakem Eurostar

Věděli jste, že vlakem Eurostar se dostanete ze stovky evropských destinací přímo do Londýna, a to na nové nádraží Kings Cross St Pancras? Potřebujete-li letět, zvažujte, jak kompenzovat emise CO2 způsobené vaším letem.

7. Recyklujte letáčky a brožurky, které na cestách nasbíráte

Jste-li s výletem u konce, brožurky a tištěné průvodce darujte přátelům, nebo je zaneste do antikvariátu. Případně je nechejte v hotelu pro další, co přijdou po vás - a váš kufr bude navíc o něco lehčí.

8. Staňte se dobrovolníkem

Jako dobrovolník budete pracovat spolu s odborníky a dalšími nadšenci na speciálním projektu. Prázdniny v Británii spojené s dobrovolnictvím, to je široká nabídka možností - od ochrany přírody a ohrožených druhů, až po speciální události a nárazové akce.

9. Promluvte si s místními

Nepropásněte to nejlepší, co se nabízí přímo v místě pobytu. Informujte se, nechte si něco doporučit, poptejte se, co je pro oblast typické, čím je region vyhlášený, zajímejte se, jaké tu mají tradice, festivaly, zvláštní události.

10. Mějte respekt k místu a skvěle se bavte

Jednejte čestně, cestujte s dobrou náladou a přijměte zodpovědnost za vlastní činy a dopad vašeho chování na lidi a místa, která poznáte. A nezapomínejte, být zodpovědný během svých cest neznamená dostávat se do sporů, nebo kazit dovolenou sobě či druhým, jde jen o to, abyste se vy a ostatní mohli na daná místa třeba jednou vrátit a našli vše na svém místě, neponičené, znovu k užití.

