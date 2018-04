Bristol Bay a rybárna

Po několik dní byl prach z výbuchu v atmosféře téměř celé severní hemisféry. Na 65 kilometrů bylo pohřbeno nánosem až 200 metrů vysoké vrstvy popela a tak vzniklo Valley of Ten Thousand Smokes. Toto údolí je zvrásněné úzkými roklinami, které zde vytvořily říčky tekoucí z hor. Proto překonávání řek a potoků v této oblasti může být velice nebezpečné. Při kalné vodě nevíte jak na pohled uzounký a mělký "potůček" je hluboký - může být i několik desítek metrů!!!

Dostat se sem lze autobusem z Brooks Camp. Další atrakcí zde jsou největší zástupci z hnědých medvědů. Ti mohou dorůst až do třímetrové výšky a vážit až 680 kilogramů. Samci většinou váží dvakrát tolik co samice. Srst mohou mít zbarvenou od černé až po světle žlutou. Většinou však mají nějaký odstín hnědé. Aljašský hnědý medvěd má zimní spánek od konce října do přelomu duben-květen. Daří se jim zde, protože tato oblast je velmi bohatá na lososy, kteří se v létě a na podzim stávají hlavní položkou jejich jídelníčku. Jinak se převážně živí ostružníky, borůvky, černým bezem a příležitostně uloví i losa či soba.

V King Salmon však naše cesta nekončí, pouze přesedáme do tří malinkých letadel. Rozdělují nás podle hmotnosti. Už při rozletu se to s letadélkem trochu mává. Letím v Cessna 208 Caravan pro 10 lidí. Je to hornoplošník a tak si připadám, jako někde v safari. Cestou vyhlížím divokou zvěř pod námi. Škoda jen, že ten let trvá tak deset, patnáct minut. Najednou klesáme. Tady přeci nemůžeme přistát! Kromě nekonečných močálů tu a tam přerušených oázou zakrslých stromků tu nevidím vůbec nic. Ale už je to tak. Drkocáme po přistávací ploše jež se podobá polní cestě nejhorší kvality!

PPT je rybárna ležící na pobřeží Bristol Bay,to je na západním břehu Alaska Peninsula. Vzdušnou čarou je to 480 kilometrů jihozápadně od Anchorage. Tato rybárna patří do společnosti North Pacific Processors,INC. Zpracovává se zde losos ~ Salmon (sockeye, chum a king). Sezóna začíná v druhé polovině června a trvá necelý měsíc. Každý rok se to trochu liší podle toho, jak "táhnou ryby".

Jeden rok si tu můžete vydělat tvrdou prací - přibližně 16 hodin denně, sedm dní v týdnu - pěkný balík. Další rok můžete být rádi, že pokryjete vynaložené náklady. PPT platí letenku do rybárny (jinak se sem nedostanete, ale ani zpět!!!). V roce 2000 stála necelých $400 jedna cesta. Když tuto práci berete, tak nevíte, kdy se vrátíte zpět, protože nikdo neví, kolik bude ryb. Pokud se rozhodnete dát výpověď, tak si platíte zpáteční cestu sami. Rybáren je na Aljašce bezpočet.

Obdobná práce se dá také vykonávat přímo na lodi, nebo můžete rybařit na malé loďce. Její posádku většinou tvoří čtyři lidé. Dohodnout si takovou práci lze přímo s majitelem. Platí se v podobě procent ze zisku.