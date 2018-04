Brijuni: zakleté ostrovy ožívají

MŮŽE SE HODIT Jak se tam dostat

Pravidelná lodní doprava odjíždí několikrát denně z istrijské Fažany, která leží na cestě mezi Pulou a Rovinjem. Je však dobré si výlet dopředu rezervovat, zvláště v letní sezoně by mohly být vstupenky vyprodané. Kolik to stojí

Cena výletu na Velký Brijun je 180 kun pro dospělou osobu, děti od 4 do 14 let zaplatí polovinu. Prohlídka s průvodcem trvá čtyři hodiny. Na Malý Brijun je možné se dostat za 140 kun, respektive za 70 kun. Výlety je nutné rezervovat v úřadu národního parku ve Fažaně na telefonu 00385-52-525833. Podrobné informace naleznete na www.np-brijuni.hr.