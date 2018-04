Brighton se v květnu již po 44. stal evropským střediskem kultury

Začátkem května se do Brightonu, v jižní části Velké Británie, sjela umělecká elita novodobých performerů, hudebníků, klaunů a tanečníků. Od roku 1967 se zde koná dnes již kultovní multižánrový festival, který láká návštěvníky ze všech koutů světa.

Letošním uměleckým ředitelem festivalu v Brightonu se stal "otec ambientu" Brian Eno, úspěšný hudebník a producent, který úzce spolupracoval s Davidem Bowiem, kapelou U2 a mnoha dalšími umělci.

Eno stojí za nejvýznamnějšími projekty této události: je autorem audiovizuální instalace 77 Million Paintings, alba Apollo: This is for all Mankind, které představí naživo návštěvníkům Icebreaker s BJ Colem, hlavním diskutérem ve večerních tematických debatách.

Nenechte si ujít brightonský festival! Více podobných akcí s neopakovatelnou atmosférou oblázkových pláží, osobitých setkání se slavnými lidmi "jen jakoby mimochodem" a nefalšovaných britských fish&chips, už tento rok v kalendáři nenajdete. Program a další podrobnosti najdete na www.brightonfestival.org.

Podívejte se na video o taneční skupině Funny Bones nebo shlédněte fascinující performaci, která byla nazvána "Těla v městském prostoru".

Festival bude probíhat do 23. května, takže neváhejte a vydejte se do města, kde je vše možné. Zde si můžete vybrat z itinerářů nejzajímavějších akcí v rámci brightonského festivalu.