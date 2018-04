Brighton, říše divů nedaleko od Londýna

Může se hodit Doprava Z londýnské Victoria Station jezdí vlaky do Brightonu každých 30 až 40 minut. Cesta je pohodlná, ale celkem drahá. Za jednu cestu zaplatíte od 15 do 20 liber. Záleží na tom, zda seženete týdenní slevovou kartu. Autobus v Brightonu stojí buď 1,75 libry za jednu jízdu, nebo celodenní takřka neomezené ježdění (daily saver) za 3,50 libry na osobu. Jídlo a pití V Brightonu je spousta skvělých barů, kam se dá zajít na drink nebo na jídlo. Začneme od levných, jako je Weatherspoon, tam pivo koupíte za 1,75 GBP, a to dokonce českého Kozla. Můžete tady také využít nabídky pivo a hamburger za 5,00 liber. Hospůdka Weatherspoon není žádný luxus, ale posezení je tady příjemné. V mnoha barech se cena piva pohybuje okolo dvou liber a většinou mají malou kuchyňku, kde dělají thajské jidlo. Mezi takovéto normalni hospody patří The Oak a nebo The Rikki Tiks. Osobně bych doporučila hospodu The Tin Drum. Najdete ji v ulici St. James nedaleko od zábavního mola. Prostředí je tady příjemné a část obsluhy mluví česky. Pivo dostanete za 3,25 GBP až za 3,45 libry, hamburger s hranolky za 8 liber. Důvodem vysoké ceny hamburgeru je to, že ho Angličané považují za hlavní jídlo. Porce jsou ale opravdu velké. Sunday roast, neboli klasické nedělní jídlo, dostanete za necelých 10 liber. Sunday roast může být vepřové, hovězí, skopové, kuře nebo vegetariánské a jí se se směsí, která se nazývá humus. Je to zajímavá kombinace sezamu a pikantní cizrnové směsi. Ceny koktejlů se v The Tin Drum pohybují kolem 5 liber za velký koktejl.



V Anglii je opravdu levno

Za 1 libru si pořídíte mnoho druhů šamponů (u nás až za 90 korun), parfém nebo čtyři plechovky různých nápojů. Pěkné džíny koupíte za 12 liber, slušivou halenku nebo pánskou košili za 4 libry, značkové plesové šaty od 20 liber.