Město gayů, exotů a pijáků. Brighton je drahý, oblíbený a chce být v EU

Mnoho lidí přirovnává Brighton k americkému San Francisku. Bohémské město s masivní populací gayů a leseb je nezávislé, svobodomyslné, liberální a otevřené všem novým proudům a směrům. Místní s nadsázkou říkají, že jsou tolerantní úplně ke všemu, tedy s výjimkou lepku.

Děti Hvězdných válek

I když se oblečete sebevýstředněji, nebudete nikoho šokovat, protože další tucet lidí ve stejné ulici bude mít ještě výstřednější model. Při večerní procházce tu klidně potkáte zombie, upíra či vodníka se zelenými vlasy.

Ostatně barva vlasů je v Brightonu kategorie sama pro sebe – nosí se růžové, modré, kanárkově žluté... zdejší ulice jsou prostě jeden velký kabaret.

A ani nahota není na indexu, právě v Brightonu otevřeli roku 1980 první nudistickou pláž v Británii. Zatímco Londýn je kosmopolitní, Brighton byl, je a bude vždy nonkonformní.

Město má sice nejmenší procento věřících v celé Británii, ovšem na druhé straně disponuje mimořádně silnou komunitou Jediů (Džedájů). K fiktivní náboženské organizaci vytvořené Georgem Lucasem ve Hvězdných válkách a uctívající světlou stranu síly se hlásí celé jedno procento tamních obyvatel.

Ale zpátky na trasu Londýn - Brighton. Co mají obě města, vzdálená od sebe pouhých čtyřicet minut vlakem (obyčejným, nikoli rychlovlakem), společné, je drahota. Brighton je druhým nejdražším městem Spojeného království právě po Londýnu.

Hříšný víkend

Přestože Brighton lemují dlouhé písčité pláže a ročně ho navštíví téměř deset milionů lidí, nejde o klasické letovisko, neboť většina návštěvníků sem přijíždí za jediným účelem - na „hříšný“ víkend.

Sedm z deseti obyvatel souměstí Brighton and Hove si přálo zůstat v Evropské unii. Jedna z oblíbených nákupních tříd v centru „starého“ města

V Británii je oblíbený tzv. víkendový způsob pití, kdy v pátek či v sobotu vyrazí mnoho lidí do hospody s cílem pořádně se opít. Do Brightonu navíc jezdí Londýňané zapíjet svobodu před svatbou, byť v poslední době sem míří hlavně ženy (muži se díky levným letenkám vydávají spíše do měst východní Evropy), takže tu od jara do podzimu potkáváte houfy žen opentlených stuhami se jménem dotyčné nevěsty.

Patnáct procent čtyřprocentních

Další charakteristikou Brightonu je jeho početná gay a lesbická komunita, díky čemuž je „hlavním LGBT městem“ Británie a jedním z největších center LGBT v celé Evropě (LGBT je zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby).

Statistici tvrdí, že do LGBT komunity patří zhruba 15 procent obyvatel Brightonu starších 16 let. Každý rok v srpnu se zde koná slavná Pride parade, největší ve Spojeném království, jíž se účastní kolem 200 tisíc lidí. A nikdo tím není pobouřen.

Oblíbená hipsterská kavárna Bond Coffee

Obyvatelé Brightonu jsou velmi hrdí na své město a na to, že zde žijí. A rádi s úsměvem tvrdí, že jsou ve všem tak trochu napřed. A tak zatímco lidé v evropských velkoměstech si stále častěji užívají komfortu práce z domova, v Brightonu je to přežitek a místní chodí pracovat do kaváren nebo rovnou na pláž.

Servírky s titulem

A jak to je se vznikem britského Monaka? Brighton patřil a stále patří k největším odpůrcům odchodu Spojeného království z Evropské unie. Proto se zde krátce po brexitu rozběhla kampaň na získání nezávislosti města na Británii a vytvoření jakého Monaka uvnitř Británie.

Mnoho místních by raději opustilo Anglii, jen aby mohli zůstat v Evropské unii, jenže to je samozřejmě nereálné, byť v samotném hlasování o brexitu sedmdesát procent obyvatel souměstí Brighton and Hove volilo setrvání v Unii.

Tím to všechno začalo. Malou rybářskou vesnici si vybral král Jiří IV. ještě jako princ a nechal si zde postavit letní rezidenci v saracénském stylu. Součástí královského paláce je také krásná a rozsáhlá zahrada.

Brighton patří mezi nejvzdělanější místa na ostrovech, má vysoký podíl vysokoškoláků – sídlí zde dvě univerzity, které jsou velmi oblíbené i u zahraničních studentů. A protože se z Brightonu nikomu dvakrát nechce, místní novináři opět s nadsázkou dodávají, že mají největší počet servírek a baristů s magisterským titulem.

Nejlepší podniky

Brighton má také pověst skvělé gastronomická destinace se spoustou moderních kaváren, bister a restaurací. Co stojí za návštěvu?

Nejlepší Burgery ve městě (podle místního hlasování) nabízí Burger Brothers.

Z kaváren určitě Small Batch Coffee, za nejlepší rybí restauraci je považován podnik The little fish market v Hove. A za návštěvu stojí i originální vegetariánská restaurace Food for Friends.

Klasický burger ze šťavnatého hovězího doplňuje rukola, karamelizované cibulky, hořčice a domácí majonéza a celkový chuťový výsledek je famózní. Ani cena není vysoká, uvedený burger vyjde na necelých 200 korun, a je tudíž levnější než mnoho burgerů v Praze, včetně přeceňovaného vinohradského Dishe.