Brigádníci ze zahraničí upravují dětský tábor

Mladí lidé z Belgie, Japonska, Koreje, Velké Británie, Holandska a Slovenska přijeli na dva týdny na Frýdlantsko, aby tu pomohli Domovu dětí a mládeže z Nového Města pod Smrkem. Brigádníci v Čechách pracují zadarmo a tábor tu pro ně pořádá sdružení Inex. "Dobrovolníci jsou většinou vysokoškolští studenti, kteří díky podobným táborům velmi levně procestují třeba půl Evropy. Zaplatí si jen cestu a tady zadarmo jí i bydlí," vysvětlila vedoucí tábora Jana Krblichová. "Pracuje tu dvanáct mladých lidí a také tady jsme dvě české vedoucí." Brigádníci pracují v Jindřichovicích i v Novém Městě pod Smrkem. "V Jindřichovicích upravujeme a natíráme chatky, kolem tábora dáváme dřevěný plot a děláme podlahu v sousedním domku," přiznala Krblichová. "V Novém Městě jsme natírali dřevěné prolézačky nebo jsme uklízeli nepořádek po opravě Domova dětí a mládeže." Kromě práce poznají mladí cizinci i okolí místa, kde bydlí. "Brigádnici pracují šest až osm hodin denně a musí si také odpočinout. Byli jsme proto například na výletě na Smrku a chystáme se na frýdlantský zámek nebo do Liberce na Ještěd," uvedla Krblichová. "Pravidelně se také večer po práci sejdeme u táboráku, při různých hrách nebo v hospodě." Všem dobrovolníkům je okolo dvaceti let. "Většinou jsou tito studenti rádi, že při delším pobytu poznají cizí zem i mnoho dalších lidí z několika zemí," poznamenala Krblichová. "Účastníci tábora si také dobře procvičí angličtinu, kterou se tu dorozumívají." Sdružení Inex organizuje podobné tábory po celém světě. "I mladí lidé z České republiky vyjíždí na takové pracovní pobyty do zahraničí," doplnila Krblichová. Brigádníci přijeli na Frýdlantsko pětadvacátého srpna a budou tu až do osmého září.





Brigádníci pracují v Novém Městě pod Smrkem, kde uklízejí, natírají, budují, prostě dávají městu pěkný vzhled.