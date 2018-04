Březen v Krkonoších nabídne psí závody, volejbal na sněhu i vrcholový sport

A pospěšte si, protože už v sobotu 28. února v Dolním Dvoře, horské obci mezi Vrchlabím a Pecí pod Sněžkou, začíná závod psích spřežení Ledová jízda – memoriál Dr. Václava Vojtěcha. Atraktivní závod, v němž družstvo tvoří musher se psím spřežením a lyžař, se poprvé konal roku 1986. Jede se na tři etapy a hned ta první je noční. Pokud nechcete chybět na startu, buďte v 18.00 hod. u sjezdovky v lyžařském areálu Dolní Dvůr, protože tam to všechno vypukne! Na stejném místě také závod o dva dny později, v pondělí 2. března v odpoledních hodinách, končí.

Kdo bude králem sněhu a Špindlu?

Špindlerův Mlýn se jako jedno z předních lyžařských středisek Krkonoš už mnohokrát osvědčil jako zkušený organizátor velkých sportovních akcí. Nejinak tomu bude i v březnu. O víkendu 7. a 8. března se Skiareál Špindlerův Mlýn stane jednou ze zastávek Snow Volleyball Tour 2015.

Zimní verze klasického beachvolejbalu letos navštíví pět různých zemí a od začátku března do poloviny dubna bude zhruba padesát volejbalových profesionálů bojovat o titul „King of the Snow“. Co ještě patří k neobvyklé akci? Hraje se přímo na sněhu v impozantní zimní horské krajině a v hledištích je místo přibližně pro 3 000 diváků. Rozhodně byste mezi nimi neměli chybět!

Královnou Krkonoš je nejvyšší česká hora Sněžka s nadmořskou výškou 1 603 metrů.

Sotva skončí volejbal, začnou závody světového poháru FIS – Snow Jam ve slopestyle. Disciplína snowboardingu i akrobatického lyžování, v níž závodník sjíždí trať s umělými překážkami a snaží se na nich předvést co největší množství co nejobtížnějších triků, měla premiéru na loňských zimních Olympijských hrách v Soči. Tentokrát budete ve Svatém Petru od úterý 10. do neděle 15. března svědky finále celého poháru, takže vás čeká nejen světová Freestyle špička včetně naší Šárky Pančochové, obhájkyně titulu z loňského roku, ale i slavnostní předávání křišťálových glóbů. Snow Jam ovšem nejsou jen závody, ale také hudební festival na sněhu s obrovským stanem, kde si užijete dvě celonoční party a spoustu muziky.

Populární festival ohlašuje konec zimy

Pokud bude počasí přát sběhovým radovánkám, v podobném stylu se ponese osmý ročník Burton Špindl Spring Sessions. Akce oblíbená mezi všemi milovníky snowboardingu je pro Špindlerův Mlýn tečkou za zimní sezonou. Koná se ve Skiareálu Svatý Petr od čtvrtka 26. do neděle 29. března.

S dětmi si užijete zábavu na každém zasněženém svahu – a těch Krkonoše nabízejí víc než dost.

Trať, která zahrnuje například netradičně upravenou u-rampu, série větších a středních skoků a širokou škálu railových překážek a dalších vychytávek, je pro jezdce otevřená od čtvrtka do neděle, kdy se také soutěží v jednotlivých disciplínách. Nechybí ani tři večerní programy v obřím party stanu!

Krakonoš má namířeno do Harrachova

Říkáte si, že je zvláštní, že se v textu ještě neobjevil Krakonoš, bez něhož by zkrátka Krkonoše nebyly tím, čím jsou? Jednoho možná najdete přímo ve Špindlerově Mlýně – ale zdůrazněme slovo možná, protože pán hor je celý ze sněhu. Bílou sochu Krakonoše s tradiční holí a fajfkou tak v centru města uvidíte jedině v případě, že nepřijde obleva.

Pokud zima vydrží a nepřijde obleva, možná v centru Špindlerova Mlýna ještě zastihnete obřího sněhového Krakonoše.

Pokud se vypravíte v sobotu 14. března do Harrachova, můžete ovšem vidět Krakonoše živého. Právě tam totiž přijede Krakonoš se svou družinou přivítat jaro. Pohádkový průvod s čerty, velbloudem a řadou maškar projde po obědě městem až ke stadionu za pensionem Tesla, kde pak pokračuje bohatý odpolední program.

Těšit se můžete například irskou, skotskou a shetlandskou tradiční hudbu, vyhlášení nejlepších masek, Krakonošovu losovačku o ceny, střílení z kuší a luků, pouťové atrakce a samozřejmě občerstvení a přehlídku originálních krkonošských rukodělných výrobků.