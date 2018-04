Břevnovské posvícení a další říjnové akce pro gurmány a mlsaly

Břevnovský klášter leží v Praze, přibližně v polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou. V lednu 993 jej založili český kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch, dnešní podobu areál získal postupně v 18. století při barokní přestavbě podle projektu Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce.

Břevnovské posvícení před klášterem

Břevnovské posvícení, tradiční a nejnavštěvovanější akce Prahy 6, se uskuteční v okolí Břevnovského kláštera ve druhém říjnovém týdnu. Od pátku 7. do neděle 9. října si ve stáncích koupíte pečené husy s knedlíkem a zelím nebo pečeného býka, pečenou šunku, bramboráky, bramborové spirálky, palačinky, trdla a další chuťovky a speciality.

Nebude chybět ani staročeská vesnička s předváděním různých řemesel, vystoupení kouzelníka, ohňová show, sobotní a nedělní ohňostroj (začíná vždy v 19.05) či stánky s medovinou, se sudovým vínem a burčákem.

Břevnovský klášterní pivovar navíc bude předvádět středověké vaření piva a o víkendu se můžete vypravit na prohlídky kláštera; trasa vede přes barokní baziliku sv. Markéty, románskou kryptu z 11. století a barokní prelaturu s Tereziánským sálem. Volně přístupné jsou klášterní zahrady, klášter dokonce nabízí ubytování ve vlastním hotelu Adalbert, najdete tu i restauraci Klášterní šenk.

Houbyfest v Řevnicích

Co Čech, to houbař, tvrdí organizátoři houbařského festivalu Houbyfest.

Dávné pořekadlo „Co Čech, to muzikant“ organizátoři houbařského festivalu aktualizovali do podoby „Co Čech, to houbař“. Festival Houbyfest, který se koná v sobotu 8. října na náměstí v Řevnicích na úpatí brdských lesů v údolí řeky Berounky, je oslavou houbaření a přírody.

U více než třiceti stánků ochutnáte pokrmy z hub, můžete se zúčastnit mykologické přednášky přímo v okolních lesích nebo si prohlédnout houbařskou výstavu. Pro zarputilé houbaře je nachystána i soutěž v hledání hub a jedné speciálně vytvořené houby od akademického sochaře Michala Gabriela, odpoledne pro děti zahraje Kašpárek v rohlíku.

Gastro food fest v Litoměřicích

Festival s jídly z restaurací na čtyřech kolech na podzim navštíví Prahu a Plzeň.

Třetí akcí pro následující víkend je gastronomický festival Gastro food fest, který v sobotu a v neděli 8 a 9. října zaplní areál litoměřického výstaviště Zahrada Čech. Vedle desítek restaurací, barů, pivovarů, hotelů, velkoobchodů a dalších gastronomických firem tu své kuchařské umění a nové kuchařské knihy letos představí dva významní hosté, Zdeněk Pohlreich a Halina Pawlowská. Chybět nebude ani hmyzí show, lahodné pokrmy ze šneků, oblíbené místní pochoutky anebo džemová show, vesměs provázené zábavným programem pro dospělé i pro děti.

Postřižinský cyklozavírák

Horké letní dny jsou za námi a spolu s nimi končí i cyklistická sezona, kterou i letos Pivovar Nymburk tradičně završí Postřižinským cyklozavírákem, společnou cyklistickou vyjížďkou krajem spisovatele Bohumila Hrabala. Akce připravená pro pivní labužníky a sportovní nadšence bude startovat v sobotu 8. října v deset hodin v nymburském pivovaru.

Plánovaná trasa měří přibližně 43 kilometrů a vede převážně po lesních a polních cestách a cyklostezkách Polabskou nížinou a okolím Nymburka. Na trase samozřejmě nikdy nechybí Kersko, kde měl Hrabal chatu, a slavná Hájenka, kde si hosté dodnes objednávají kromě postřižinského piva kančí se šípkovou – nebo se zelím? V e-shopu pivovaru si navíc můžete koupit stylový cyklistický dres s logem pivovaru.

Husobraní a Cider Fest na smíchovské náplavce v Praze

V sobotu 15. října se na smíchovské náplavce v Praze konají Husobraní a Cider Fest.

Oblíbili jste si akce na smíchovské náplavce v Praze? Pak vám udělá radost Husobraní a Cider Fest, které tu proběhnou v sobotu 15. října. Těšit se můžete na tradiční i moderně pojaté recepty z husího masa; ochutnávat se nebudou jen tradiční pečínky, ale také husí játra, sádlo, paštika nebo foie gras. Tučné pokrmy spláchnete ciderem od většiny tuzemských výrobců, ale v nabídce budou i cidery ze zahraničí, nebude chybět ani ukázka výroby a prodej moštu, stánky s jablky, štrůdly, zavařeninami a vším, co nabízí podzimní zahrádky a sady.

2nd Food Truck Show v Praze a v Plzni

Oblíbili jste si jídla z restaurací na čtyřech kolech, které se už několikrát sjely na pražském Smíchově? Pokračování show, která hostí food trucky z celé Evropy, proběhne i letos, a to v sobotu 22. října v Praze a v neděli 23. října v areálu Papírna v Plzni.

Drobnou změnou je pro 2nd Food Truck Show místo konání, pražská část tentokrát proběhne na Výstavišti v Holešovicích. Jinak ovšem vše zůstane při starém a kromě ochutnávání specialit jednotlivých účastníků z Francie, Belgie, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Polska a dalších zemí budete moci obdivovat i automobily, jejich promyšlené nástavby, účelné uspořádání a výzdobu.

Polívkování a guláše na smíchovské náplavce v Praze

V sobotu 29. října oživí smíchovskou náplavku ochutnávky polévek a gulášů.

Do Prahy vás pozveme ještě jednou, a to na konci měsíce v sobotu 29. října, kdy smíchovská náplavka ožije Polívkováním a guláši. Podzimní polívkování totiž bude tentokrát doplněno o sekci gulášů, které v sychravém podzimním počasí přijdou stejně vhod jako polévky. Těšit se můžete nejen na silné vývary, ale také na polévky dýňové, rybí, houbové, dršťkové či bramborové, guláše, paprikáše a omáčky ze všech koutů světa.