Brennerský průsmyk je neprůjezdný

Rakousko varuje - nejezděte přes Brenner. V pátek začala velkolepá blokáda, kterou organizuje sdružení Transitforum Tirol-Austria a zúčastnil se jí i rakouský ministr dopravy Michael Schmid. Organizátoři akce chtějí upozornit na nebezpečí, že koncem roku by po této dálnici, která patří k hlavním severojižním evropským silničním tahům přes Alpy, mohly projíždět kamióny z členských zemí EU v rozporu se smlouvou mezi Rakouskem a unií. Rakousko uzavřelo začátkem 90. let s EU dohodu, jež na základě systému bodů omezuje počet kamiónů z členských zemí, které po dálnici projíždějí, a to s ohledem na množství zplodin znečišťujících životní prostředí. Transitforum se ale domnívá, že se toto ujednání nedodržuje.

Transitforum obousměrně zatarasila na 28 hodin dálnici A-13, která vede z tyrolského hlavního města Innsbrucku do Itálie,až do soboty 15:00 hodin. Jako při obdobné předloňské akci se předpokládá, že se značně zkomplikuje přeprava v oblasti a zejména turisté by se měli v rozbíhající se letní sezóně vyhnout zácpám vyhledáním náhradních tras. Tyrolské úřady doporučují se tomuto úseku vyhnout, protože v Rakousku a Německu se navíc koná církevní svátek Božího těla a lze tedy o prodlouženém letním víkendu čekat silný provoz.

Jako náhradní trasy místo dálnice A-13 lze použít státní silnice B-182 vedoucí rovněž Brennerským průsmykem. Na cestě do Itálie může posloužit také silnice B-315 začínající západně od Innsbrucku v Landecku. Východně od Innsbrucku se dá využít silnice B-108 směrem od Kitzbühelu na Lienz. Na všech silnicích platí, že se na nich mohou pohybovat jen vozidla do celkové hmotnosti 7,5 tuny. Jako dálniční objezd, byť nejvzdálenější, se jeví nejvhodněji rakouská dálnice A-10 směrem od Salcburku na Villach a dále do Itálie.