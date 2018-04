Bregenzerwald: kde objevíte skvělé lyžování i to, proč rakouské krávy voní

Kravín vedle cukrárny, cukrárna vedle hotelu, obchůdek vedle kravína a za ním zbrusu nová sklobetonová hasičárna s dřevěným obložením… Takhle nějak se střídají domy na hlavní třídě městečka Schoppernau.

Velmi vkusnou a odvážnou moderní architekturou se prolínají tradiční selská stavení. Nikde žádný puch a špína z domácích zvířat. Farmáři tu chovají dobytek tak čistě, že dokud neotevřete dveře do stáje, poznáte jen podle bučení krav a řehtání koní, že vám pod okny luxusního hotelu stojí farma. Tajemství čistoty bregenzerwaldských krav objevíte až v okamžiku, kdy se ubytujete přímo na farmě.

V Baernhofu Anne Marie Beer jsme zjistili, že místní farmáři přes léto sice pasou stáda venku, ale v zimě se jejich krávy moc hýbat nemohou. Ve stájích jsou za ocasy uchyceny k vyvýšené hrazdě, aby si nepokálely pozadí. Stojí zadkem nad speciálním žlabem, z nějž se výkaly automaticky vyplachují. Kravíny tak nezapáchají, ale otázka je, co tomu říkají krávy... Možná se už těší na jaro, až bregenzerwaldské svahy opustí lyžaři.

Malebné městečko Schopernau Rakousko, Bregenzerwald. Výroba sýra

Warth jako stvořený pro freeride

Krásné, vysoko položené lyžařské středisko je Warth. Alpské městečko je zanořeno nejhlouběji v horách, jedete-li po hlavní silnici údolím podél říčky Bregenz směrem k Lechtalu. Právě do Lechu je to přes kopce z Warthu, coby kamenem dohodil.

Když vyjedete lanovkou na Soloberkopf (2050m) a odtud se spustíte do údolí k nástupní stanici šestisedačky Sennenjet-Auenfeld, uvidíte sjezdovky věhlasného rakouského střediska, kam jezdí rakouská honorace. Zatím si do Lechu dělají výlety jen skialpinisté, od příštího roku už by ale měla být obě tato centra propojena.

"Stačí jedna lanovka přes údolí a je to," říká Gebhard Fritz, starosta městečka, který se ve Warthu narodil a patnáct let vedl zdejší lyžařskou školu. Když se před deseti lety začal věnovat komunální politice, školu převzal jeho nejstarší syn.

Pohled na Warth Warth Schröck

Dáváme si oběd v romantické horské chalupě Skihütte Hochalp, s jejíž majitelkou Gebhard chvíli poklábosí. Říká, jak jsou zdejší lidé šikovní a rodiny si předávají zkušenosti po generace. Takhle znal Gebhard tatínka i dědečka paní hostinské ze Skihüte. Dívají se na nás ze zažloutlých fotografií na zdi pod starými jasankami s bambulí.

"Servus, Gebi," zdraví našeho průvodce vlekaři i lyžařští instruktoři na sjezdovce. Gebhard má ke svému středisku až téměř otcovský vztah. Tu napomene nedisciplinované lyžaře za příliš rychlou jízdu, tam pomůže malé holčičce, která při pádu ztratila lyži v hlubokém sněhu. "Nejezděte mimo sjezdovky," volá na dva teenagery na snowboardech, kteří ignorují třetí stupeň lavinového nebezpečí.

Warth je totiž klasickým příkladem zimního střediska, kde se lyžaři čím dál raději přesouvají ze sjezdovek do terénu. Podél vytyčených tratí jsou nekonečné a zároveň bezpečné možnosti pro freeride. Pokud ovšem v noci nefouká vichřice, jako se to stalo nám. Vítr vytvořil takové návěje, že se v ráji freeridu opravdu nedalo vyjet ze sjezdovky. Kdo se o to pokusil, okamžitě se pod vrchní zmrzlou krustou zapíchl do hlubokého sněhu a upadl.

Warth je rájem freeridu

Mellau/Damüls s penziony na sjezdovkách

bregenzenwald Bregenzerwald nabízí 260 km sjezdovek všech obtížností. 6denní lyžařský skipas Tři údolí, který platí pro celkem 132 lanovek a vleků v 30 oblastech v Bregenzském lese, parku Gosses Walsertal a Lechtalu (celkem 330 km lyžařských tratí), pořídíte za 175 €. Jednodenní místní permanentka stojí 30 €.

Rakousko, Bregenzerwald. Freeride, odpočinek nad Damüls

Letošní novinkou je pestré lyžování v čerstvě propojeném resortu Mellau/Damüls. Zatímco Melau (700 m n.m.) je menší středisko v údolí, které vypadá podobně jako Schoppernau, do Damüls (1400 m n.m.) se musíte vyškrábat vysoko do hor úzkými serpentýnami.Najdete tu malebné domky, penziony a hotýlky roztroušené přímo na svazích u sjezdovek. Odtud se skibusem za pět minut dopravíte i do sousedního malého vysokohorského centra Faschina (1500 m n.m.).

Lyžařský instruktor Martin Meusburger pochází z Damüls. Říká, že se tato lokalita pyšní největším sněhovým bohatstvím v Evropě, ba dokonce na světě. Proto tu nemají téměř žádná sněhová děla. A co když bílá nadílka nepřijde? Což se prý poprvé stalo o posledních Vánocích… Vychytané tu tehdy ještě neměli ani ono propojení městeček Mellau - Damüls.

Když se jsme po příjemném obědě ve vysokohorské chatě Elienalpstube spustili přes dvě údolí k Melau, změnilo se počasí. Při návratu jsme pak zjistili, že silný vítr zcela paralyzoval dlouhou spojovací lanovku Gipfelbahn pod Damülser Mittagastiptze, takže jediná cesta zpět se uzavřela. Vzhledem k tomu, že jsme měli auto na parkovišti v Damüls, museli jsme zvládnout po silnici několikahodinovou okliku, jako kdybychom se dostávali autobusem třeba z Pece pod Sněžkou do Špindlu.

Kaplička v Damüls Damüls, noční lyžování

Diedamskopf láká hlavně snowboardisty

Až do výšky 2090 metrů budete lyžovat ve středisku Diedamskopf nad městečky Au a Schoppernau. Areál není velký, nabízí 44 km sjezdovek. Ovšem tratě jsou pěkné, ve všech stupních obtížnosti.

Pod vrcholem Diedamskopf je dobrý Sajas Diedamspark pro snowboardisty. Další zajímavostí je lyžařská škola pro začátečníky i pokročilé, kteří mohou vyzkoušet v rámci programu Das Ski i závodní trénink ve slalomu, skialpinistické túry či "taneční" na lyžích.