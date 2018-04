Břeclavský zámek uvidí lidé díky osvětlení i v noci

Radní chtějí, aby v něm časem vznikla kavárna, kluby, reprezentační prostory a kanceláře. Oprava budovy bude stát asi 150 miliónů korun. "Stále nevíme, co se zámkem. Jsme ochotni jej výhodně pronajmout, ale zatím nikdo neprojevil zájem," uvedl Petrů. Městský úřad investuje vlastní peníze do nejnutnějších oprav. Letos vyčlenil 300.000 korun na rekonstrukci části střechy.Poprvé nechala radnice zámek nasvítit v době Velikonoc. Lidem se to líbilo a žádali, aby byl osvětlen trvale. Petrů připomněl, že v roce 1944 bylo centrum Břeclavi zničeno při bombardování. Zámek je proto jednou z nejstarších historických budov ve městě.