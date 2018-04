Břeclavsko: kraj vína a nádherných výhledů

Hustopeče měly kdysi nejrozsáhlejší plochy vinic a vinařské řemeslo má tady dodnes své pevné místo. Pokud chcete ochutnat typickou chuť zdejších vín, máte možnost ve stálé vinařské expozici, ve sklepení Městského muzea v historickém domě U synků na zdejším náměstí. Tam nabízí k ochutnání svá vína víc než třicet vinařů z celé oblasti.

"V neděli slavnostní vernisáží výstavy svátečních krojů Hustopečska začínáme turistickou sezonu. Ve vinařské expozici bude otevřeno denně od deseti do pěti hodin odpoledne," řekl soukromý vinař Radek Sedláček, který degustace v městské vinařské expozici řídí. Zájemci o ochutnávku vín se tady mohou objednat i mimo otevírací dobu.

Červeně značená Moravská vinná stezka vede z Hustopečí do Velkých Pavlovic, kde sídlí vinařské závody Vinium. Unikátní podívaná a skvělý vinařský zážitek nabízí na tři stovky vinných sklepů ve vinařských lokalitách Hliníky, Kraví hora a Zahraniční nad nedalekými Bořeticemi. Koupaliště v přírodním areálu v Němčičkách, které je odtud jen dva kilometry, je cestou skvělým tipem na osvěžení.

Kdo se nebojí kopců a jízdu na kole zvládá bravurně, neměl by na svých cestách Hustopečskem vynechat obec Vrbice. Trasa je fyzicky náročnější, ale nejvýše položená vesnice v kraji nabízí nádherné výhledy do krajiny a samozřejmě vinné sklepy ve sklepní lokalitě na kopci Stráž. Jsou vytesány do pískovce v sedmi patrech nad sebou. Aby se nestalo, že vinné sklepy lemující vinařské cyklostezky budou zavřené, je lepší objednat se u některého z místních vinařů předem.