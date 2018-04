Turisté v Brdech budou mít letos více značených tras pro pěší

Turistický klub nemohl loni vyznačit více tras kvůli nedokončené pyrotechnické očistě.

„U cyklotras je to trochu komplikovanější kvůli složitosti a nutnosti získání finančních prostředků a zpracování projektové dokumentace. Tam neočekávám, že do sezony dojde k zásadnějšímu pokroku,“ říká vedoucí Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO) Bohumil Fišer. Podané jsou dvě žádosti o souhlas správy s vyznačením cyklotras.

Zároveň se připravují návrhy běžeckých tras, které by měly být podané před zimní sezonou. „Tak, aby byl souhlas orgánu ochrany přírody dostatečně včas a nestalo se to, co letos, kdy tam živelně vznikly stopy a zároveň tam byl problém s hospodářským využitím cest (Vojenskými lesy a statky, které spravují majetek bývalého vojenského prostoru),“ uvedl. Další značení všech tras bude hodně záviset na tom, co dovolí povrchová pyrotechnická očista, která má skončit letos.

Klub českých turistů už dříve uvedl, že by chtěl značení na trasách pro pěší a na asi 200 kilometrech cyklotras dokončit do jara 2018. „Máme nějaký návrh, jak by ty značené trasy měly vypadat, ale jsme teprve na začátku,“ uvedl v lednu Karel Markvart z klubu.

Do Brd loni nepřijelo tolik turistů, kolik se očekávalo. Kromě signálu tam chybí infrastruktura, záchytná parkoviště, odpočinková místa, značení a další. Fišer si loňský počet turistů v CHKO netroufl odhadnout, správa má zatím přesná čísla od 14 sčítačů na hlavních nástupních místech jen za první půlrok.

„Ze subjektivního pocitu byla z naší strany výrazně větší očekávání. To, že tam bylo méně turistů, nám samozřejmě nevadí. Z pohledu přírody je to zpráva dobrá,“ uvedl. Přes týden navštěvovalo území, stejně jako další CHKO, minimum lidí. O víkendu byly na nejnavštěvovanějších místech stovky lidí denně, pokud bylo hezké počasí. Exponovaná je zejména oblast kolem Padrťských rybníků (jak se tam dostat a co je tam vidět, čtěte zde).

Žádné nové atrakce a turistické zázemí zatím v CHKO nevznikly. „S námi zatím nikdo nic dalšího, co by se připravovalo pro turisty, nediskutoval,“ řekl Fišer. Jediným novým dokončeným projektem je parkoviště na Kolvíně, které vybudovaly Vojenské lesy a statky. To už bylo dohodnuté před loňským předáním CHKO krajům a obcím.