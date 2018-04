Brdy skrývají krásnou přírodu i hrady. Armáda je otevírá jen na víkend

Brdy jsou pro hodně lidí známé hlavně sporem o radar a každoroční ukázkovou vojenskou akcí Bahna. Paradoxně ale tím, že v oblasti léta operovala a stále operuje armáda, zůstala značná část krajiny neporušená. Dělostřelecké a letecké střelnice jsou jen na pár hektarech rozsáhlého území.

Snímky pořídil autor během oficálního pozvání na vojenské cvičení. Tohle turisté neuvidí.

Romantický Valdek s erbem zajíce

Na severním okraji prostoru vojenského újezdu, nedaleko města Hořovice, leží zřícenina Valdek. Pokud jedete autem, projedete Komárov a zaparkujete v Chaloupkách. V létě se tady můžete ve vodní nádrži Záskalské dobře vykoupat, nejspíš je tu i ráj rybářů.

Na konci obce už budete na hranici vojenského prostoru. Výstražné cedule jsou všude, po asfaltce se ale mírným stoupákem dostanete až na rovinku, kde naproti hájence uvidíte ukazatel k hradu. Vstup na Valdek jen na vlastní nebezpečí, hlásá varovná cedule, ostatně jako na mnohých zříceninách v Česku.

Zřícenina hradu z poloviny 13. století, jejíž dominantou je opravená okrouhlá věž, působí v krajině velmi romanticky. Nejvíc budete asi obdivovat gotické prvky, portál vstupní branky, okna. Z hradního paláce je částečný výhled do kraje, ten ale nejspíš během pár desítek let zaroste.

Hrad drželi Buzicové, významný český rod, nejznámější z nich byl Vilém Zajíc z Valdeka. Zajíce měli ve znaku. Valdecký hrad patřil svého času i Václavovi IV. Poté, co hrad přešel v držení Václava Pešíka z Komárova, začal chátrat. Pešík se zúčastnil protihabsburského povstání, v roce 1623 byl jeho majetek zabaven a v té době již Valdek nebyl obýván. Že unikl úplné devastaci, je zásluha knížat z Hanau. Ti byli posledními majiteli a hrad částečně opravili.

Ještě za první republiky byl Valdek běžně přístupný, Klub českých turistů hrad udržoval, a dokonce u něj otevřel turistickou chatu. Uvnitř újezdu se Valdek ocitl v roce 1947.

Valdek. Pohled z hradeb směrem na Jindřichovu vyhlídku, za pár let už bude zarostlý



Tři trubky hostily Masaryka, Beneše i Hitlerova polního maršála

Z Valdeka se vydáme směrem na Strašice, kde se silnice stáčí obcí vpravo do lesů a po pár kilometrech dojedete k loveckému zámečku Tři trubky. Dovnitř je vstup zakázán, zámeček ale můžete okouknout zvenku z cesty.

Dřevěná velká vila s okolními staveními vypadá sice honosně, fasáda je však trochu omšelá. Sídlo, které si v letech 1888 až 1890 nechal zbudovat majitel zdejšího panství Josef Colloredo-Mansfeld, zažilo svého času slavné návštěvníky. Zejména poté, co se poblíž v Brdech ustavila střelnice.

V dubnu 1930 zde bydlel několik dnů T. G. Masaryk, který se přijel podívat na otevření nové střelnice. V roce 1938 tu přespal i Edvard Beneš, když přijel jako host na cvičné střelby.

Němci využívali Tři trubky za války částečně jako rekreační zařízení, v roce 1942 sem poslal Hitler Waltera von Brauchitsche. Polní maršál s vůdcem nesouhlasil ve vojenských otázkách a také byl nemocen, takže na Trubkách byl prakticky internován.

Po válce zámeček hostil generalitu naší armády a spřátelených vojsk, a to nejen pracovně. V revíru se dala ulovit i kvalitní vysoká. Objekt zůstává, i přes částečně necitlivé úpravy, ve velmi dobrém stavu.

Lovecký zámeček Tři trubky není přístupný

V Dobřívi do hamru a do hospody

Od Trubek se dá projít k Padrťským rybníkům, krajina je opravdu nádherná, ale můžeme újezd objet a stavit se ještě v Dobřívi, kde ve starém hamru uvidíme funkční zařízení. Dobřívský hamr je největší a nejvýznamnější technickou památkou svého druhu v České republice.

Výroba železa v kraji živila velkou část nezemědělsky pracujícího obyvatelstva. Hamr, tedy zpracovna železa pomocí obřích kladiv poháněných vodou, byl postaven začátkem 19. století.

Po zaplacení vstupného (30 Kč, děti a senioři 15 Kč, do 6 let zdarma) vejdete do velké budovy podobné stodole, při jejíž venkovní boční stěně vede vodní náhon. Uvnitř je vše ponořeno v přítmí, ale hned zaznamenáte charakteristickou vůni ohně, železa a různých mazadel.

Během zhruba půlhodinové exkurze průvodci ukážou i spustí buchary, hamry, na nichž se nejprve vykovávalo surové železo z vysokých pecí. Další úpravy předvedou v kovářské výhni, na konci prohlídky můžete obdržet z ohně právě vytažené hřebíky.

Než začala stroje pohánět elektřina, hamr se poháněl mlýnským kolem, jehož transmise přenášely pohyb na veškeré strojní vybavení. Zařízení bylo v provozu do roku 1949.

Hamr není v Dobřívi jediná zajímavost, nedaleko je v roubence Stará hospoda, kde se dá dobře najíst. Jen v turistické sezoně musíte chvíli čekat, než se uvolní místo u stolu. Do hospody kdysi chodil známý český herec Jindřich Mošna, má tu pamětní síň.

Za zmínku určitě také stojí kamenný mostek zvaný Švédský, který se klene naproti hospodě přes Padrťský potok, a ve vsi řada malebných roubenek.

Přes Trokavec na Padrťské rybníky

Nedaleko vsi Trokavec měl být na kótě 718 umístěn v rámci protiraketového deštníku radar. Po peripetiích posledních let, které toto oznámení vyvolalo, to zatím vypadá, že stát nebude. Vojáci dokonce z kóty 718, zvané Břízkovec, uklidili ostnatý drát. Na místě není nic pozoruhodného, a i kdyby se tam někdo chtěl jít podívat, není to možné - kóta leží v zakázaném prostoru.

Daleko rozumnější je zakončit brdské putování u Padrťských rybníků. Už i sem vedou turistické cesty, občas se můžete minout s vozidlem vojenské policie, která hlídá, aby někdo svévolně po újezdu nepobíhal.

Protože tahle lokalita byla nedostupné, zachovaly si jak lesy, tak i oblast rybníků přirozený ekosystém, rybníky jsou na podzim odlovovány. Žijí tu kolonie vodních ptáků, vydry, je co pozorovat. Jen jsem nepochopil, proč by se tu nemělo fotit, rybník snad vojenským tajemstvím není.

V 16. století rybníky sloužily jako zásobárna vody pro plavení dřeva. Ves Padrť, která stála pod nimi a dala místu název, byla v rámci rozšíření újezdu v 50. letech vysídlena a zničena. Kdysi rybníky sloužily i jako rekreační oblast, severně od nich byla dělostřelecké střelnice.

Od 1. 6. 2008 je zpřístupněna cyklostezka z Trokavce kolem vrchu Okrouhlík a Skály Marie Terezie na hráz Hořejšího Padrťského rybníka a odtud až do Bukové u Rožmitálu pod Třemšínem s odbočkou do obce Teslíny.